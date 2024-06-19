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巧合？荷蘭教授到淡水見400年前「祖先」長相驚奇相似

肖猷思（右）與祖先安東尼．范．迪門（左）合影，長相驚奇相似。（淡水古蹟博物館提供）

肖猷思（右）與祖先安東尼．范．迪門（左）合影，長相驚奇相似。（淡水古蹟博物館提供）

2024/06/19 13:48

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館今天（19日）在淡江大學舉辦「第二屆古蹟文化國際論壇」，香港大學荷蘭籍教授肖猷思（Joost C.A. Schokkenbroek）應邀來台。空檔之餘，他遊歷淡水紅毛城，順便面見「祖先」安東尼．范．迪門（Antonio van Diemen）雕像，一起合影留念，一旁見證者驚呼兩人長相神似。

荷蘭籍的肖猷思是香港大學博物館學研究所教授，曾任溫哥華海事博物館長、香港海事博物館長等職務，他此次講座從教育推廣方面切入，提出保存、推廣港市歷史與遺產的觀點。

空檔之餘，肖猷思前往淡水紅毛城旅遊，見到400年前的「祖先」安東尼．范．迪門紀念雕像，更一時興起坐在身旁合影，旁人驚呼兩人長相十分相似。

肖猷思表示，除了他的學術興趣之外，他並沒有特別支持荷蘭東印度公司或支持初期總督之一的安東尼．范．迪門，他坐在旁邊只是想開個小玩笑。

他說，後來意識到兩人有一個共通點，范從荷蘭來到亞洲，適應新的舒適區，這與他的生活經驗相似，不同在於他在亞洲受到熱烈歡迎，台灣熱情好客的人情味正是一個很好的例子。

安東尼．范．迪門曾在1636至1645年任職荷蘭屬東印度公司總督，他曾於1642年派兵趕走西班牙人，並在聖多明哥城的舊址建築城寨，命名為安東尼堡（今紅毛城），現今紅毛城內留存他的紀念雕像。

淡江大學舉辦「第二屆古蹟文化國際論壇」，眾人合影。（記者陳奕劭攝）

淡江大學舉辦「第二屆古蹟文化國際論壇」，眾人合影。（記者陳奕劭攝）

荷蘭辦事處祝賀古蹟論壇圓滿成功。（記者陳奕劭攝）

荷蘭辦事處祝賀古蹟論壇圓滿成功。（記者陳奕劭攝）

西班牙辦事處祝賀論壇成功。（記者陳奕劭攝）

西班牙辦事處祝賀論壇成功。（記者陳奕劭攝）

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