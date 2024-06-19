議員控新北小巨蛋選址不當 侯友宜：與地方溝通

新北市議會民進黨團今天針對小巨蛋、運動產業等議題，質詢市長侯友宜。（記者賴筱桐攝）

2024/06/19 11:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府規劃在板橋第二體育場推動「小巨蛋」BOT案，市議會民進黨團今天在總質詢質疑選址不當，缺乏地方溝通，影響居民運動權益；此外，建築量體附屬設施超過8成，若民間機構總營收未達20億元，市府每年只能收取固定權利金300萬元，議員痛批是喪權辱國的「不平等條約」。市長侯友宜回應，招商階段會與地方充分溝通，一定會讓新北市有好的休閒運動設施。

市議員山田摩衣表示，小巨蛋設在板橋，多數居民或新北市民竭誠歡迎，但是「要孵蛋就要好好孵」，預定地是板橋最精華的地段，距離市府和板橋車站走路需要10分鐘，必須跨越2個路口才能到達捷運站，地理位置不佳，將影響交通，未來BOT案休閒空間商業化，可能限縮居民的運動空間，市府卻未跟地方溝通，也沒有經過議會討論。

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市議員許昭興說，台北小巨蛋就在捷運站旁，新北小巨蛋先天條件不足，過去許多大型選舉造勢活動在板橋第二體育場舉辦，平均有1萬人參與，散場人流疏散緩慢，周邊交通大打結，未來場館除了運動，還會引進藝文活動，此處距離民宅很近，如果開演唱會，勢必引發居民抗議噪音，但市府至今未提出環境影響評估、交通疏導計畫等配套措施。

市議員黃淑君指出，根據可行性評估報告，整體財務「有條件」可行，原因是新北市營運權利金前10年僅收取300萬元，營運超過20億元才會開始加收營運權利金，估算每年僅收1000萬元；商業設施面積佔總容積樓地板面積80.3%，遠大於主場地加副場地的19.7%，宛如喪權辱國的「不平等條約」。

黃淑君說，每次公聽會市民都強烈表達反對意見，希望新北市自地自建，目前投資契約載明社區教室僅1間，全年不能使用超過30天，對於現有運動人口全數驅趕到場館外的開放運動休閒空間，影響市民運動權益；基地現有板橋社福中心、板橋戶政事務所等單位面臨拆遷待安置，市府皆未提出因應方案。

侯友宜表示，對於區位、交通、環境影響評估等，先期規劃都會做好準備，招商過程一定會跟居民溝通討論，各界對BOT案有很多想法，因市府財源有限，這麼大的建築量體，行政院規定以促參案為優先，希望招商案規劃好的附屬設施讓全民共享，未來會設置戶外籃球場、足球暖身場等，避免損及民眾的運動權益。

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