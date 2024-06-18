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竹縣校園霸凌影片流傳 學校和警方介入處理中

新竹縣今（18日）晚在網路流傳1段校園霸凌影片，新竹縣政府教育局表示，學校和警方都已介入處理中。（記者廖雪茹攝）

新竹縣今（18日）晚在網路流傳1段校園霸凌影片，新竹縣政府教育局表示，學校和警方都已介入處理中。（記者廖雪茹攝）

2024/06/18 23:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣今（18日）晚在網路流傳1段校園霸凌影片，1名中學男學生對另名男同學拳打腳踢，另有1名學生在旁觀看，1名學生錄影；縣府教育局表示，校方知悉事件發生後，立即啟動緊急處理機制，警方也已介入處理中，請民眾勿再轉貼相關影片。

縣府教育局表示，該名行為學生是今年2月份由他縣市轉至新竹縣協助安置的學生，為一列管輔導對象，學務處及導師持續協助處理該生行為狀況，輔導處也持續關心輔導。針對學生在校外有肢體衝突的事件影片，學校第一時間與影片中所有學生的家長電話聯繫，了解事件始末。

據了解，這起事件發生原因，疑似是口語上引發不滿和誤解造成。

校方立即啟動緊急處理機制，並進行校安通報，由學務處介入處理及輔導室提供必要的心理支持。警方也請雙方學生與家長說明，依少年事件處理法和刑法傷害罪處理中。

教育局強調，影片中學生身分為未成年人，請影片的持有及閱覽者遵守兒童及少年福利與權益保護法，避免進一步散播和流傳有關學生的個人資訊，保護學生的隱私權及身心健康。

對於這起事件，教育局將進一步加強對學生的倫理教育及行為指導，並持續與家長們保持緊密的溝通與合作，以確保校園內的安全和諧環境。

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