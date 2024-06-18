300萬顆方塊打造的「麥塊」石門水庫大冒險。（桃巿觀旅局提供）

2024/06/18 22:38

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫竣工營運滿60週年，桃園市政府觀光旅遊局結合時下熱門遊戲軟體「麥塊（Minecraft）」，推出「Game遊桃園大龍門 石門水庫闖關紀念活動」，自6月6日上線以來，創下上萬人次的遊玩紀錄。

此外，石門水庫、大溪老城區、龍潭大池等地遊客量，比去年同期成長近14萬人次，顯示線上線下整合的旅遊推廣方式，有效帶動實際人流，促進在地觀光。

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觀旅局結合Minecraft推出線上遊園活動，除利用300多萬顆方塊元素打造石門水庫壩體風景，也結合5大挑戰任務，讓玩家在遊戲中體驗石門水庫的特色魅力，目前已有600多位玩家完成挑戰。

觀旅局長周柏吟表示，活動透過麥塊與現實景點結合，成功吸引玩家大量關注，觀旅局也將「大龍門觀光廊帶」做為桃園市全新旅遊品牌，大數據分析顯示，自活動上線以來，包括石門水庫、大溪老城區、龍潭大池、慈湖、三坑自然生態公園及大溪月眉休閒農業區等各地遊客量，已較去年同期（6月6日至16日）成長近14萬人次。

周柏吟提到，目前線上闖關人數已達1萬1465人次，數位禮券也已發放6成，歡迎網友把握機會闖關拿好康，也歡迎下載全新的「遊桃園APP」，實地到訪桃園大龍門各地特色景點旅遊打卡，集點換好禮。

參加者除可線上兌換50元超商禮券，還有機會參加抽獎，總獎項價值超過20萬元，豐富獎項包括PS5、石門水庫福華渡假飯店住宿券、Airpods Pro2、Switch Lite、桃禧漫遊度假露營園區桃禧帳兌換券等，活動期間市府也結合大龍門在地店家提供旅遊優惠，歡迎民眾體驗大龍門的獨特魅力。

另外，許多玩家也在聊天室留言表示「從來沒想過石門水庫這麼美，讓我大開眼界」、「原先都不知道石門水庫這麼好玩」、「最近要組團去桃園朝聖了。」「石門水庫洩洪真壯觀！」「不僅遊戲好玩，還能學到很多關於石門水庫的新知識，真是太棒了！」，還有玩家提到「石門水庫的景色在Minecraft中重現得栩栩如生，真的讓人感受到其壯麗之美。」、「遊戲設計得非常有趣，特別是石門路跑，加速感讓我玩得不亦樂乎。」

「麥塊」石門水庫大冒險，10天吸萬人上線體驗。（桃巿觀旅局提供）

「麥塊」石門水庫大冒險，以300萬顆方塊打造。（桃巿觀旅局提供）

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