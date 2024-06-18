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台中科博館人氣暴龍竟「眼神死」 請假一週微整形

科博館人氣暴龍被發現「眼神死」並出現大小眼。（圖：擷自科博館臉書）

科博館人氣暴龍被發現「眼神死」並出現大小眼。（圖：擷自科博館臉書）

2024/06/18 21:21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國立自然科學博物館人氣最旺的「機械暴龍」，近來被發現「眼神死」並出現大小眼，科博館昨起讓暴龍請假一週進廠「微整形」，恐龍館暫不開放。

科博館恐龍展區暴龍向來是高人氣，更是恐龍廳的鎮館之寶，但近來不少人發現，「暴龍」竟然眼神死，眼睛一大一小，讓科博館不得不安排它「進廠維修」，科博館公告讓機械恐龍休假一週進行「微整形」，自17日到21日恐龍廳暫停開放，進行機械恐龍保養維修。

公告貼出後意外引起民眾迴響，熱議美容話題，有人說「恐龍需要抽眼袋」，有人認為「要割雙眼皮」，還有人建議打電波，還有人說「暑假果然是整形旺季」，更有人好心提醒「千萬不要找跟馬前那個同一家，會失敗」，各式逗趣的美容建議，釣出科博館小編回覆「有找固定的啦，從日本飛來的」。

還有人專業分析眼瞼下垂情況是單眼或突然出現，甚至眼瞼有腫脹，應及早求醫，以免延誤診治。 一些疾病的表徵亦和眼瞼下垂很相似，稱為「假眼瞼下垂」，順便衛教。

科博館指出，館內的暴龍全年無休，原本都每年檢修一次，這次是眼瞼連結的鐵片斷裂，以致出現「大小眼」，才趕緊讓暴龍進廠維修，請大小觀眾等個幾天，會再神采奕奕現身。

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