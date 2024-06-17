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滿了！相隔250天 鯉魚潭水庫重現100％滿水位

鯉魚潭水庫在近日上游雨水持續入庫下，今天傍晚6點時水庫蓄水達100%，在相隔250天後重回300公尺滿水位。（鯉魚潭管理中心提供）

鯉魚潭水庫在近日上游雨水持續入庫下，今天傍晚6點時水庫蓄水達100%，在相隔250天後重回300公尺滿水位。（鯉魚潭管理中心提供）

2024/06/17 21:30

〔記者陳建志／台中報導〕供應苗栗、台中、北彰化民生用水的鯉魚潭水庫，去年10月11日當天蓄水跌破100%滿水後，水庫水位持續下降，因今年春雨偏少，今年4月初蓄水率一度只剩32.6%，所幸從4月下旬起，鋒面接連在集水區降雨，讓水庫蓄水止跌回升，近日在鋒面接近下，集水區降雨明顯，讓水庫蓄水持續增加，終於在相隔250天後，今天下午6點時蓄水量達1億1550萬噸，蓄水率100%，水位重回300公尺滿水位。

鯉魚潭水庫蓄水在去年10月11日當天凌晨3點跌破100%滿水位且持續下探，3月底、4月初的春雨讓水庫進帳稍稍解渴，不過之後降雨又不明顯，讓水庫蓄水率持續減少，4月6日蓄水率一度只剩32.6%，所幸從4月24日起，集水區接連有明顯降雨，讓水位持續上升，當天上午10點，水庫水位達276.73公尺，蓄水量3940萬噸，蓄水率34.11%。

在上游集水區持續降雨，水庫蓄水穩定增加，近日鋒面經過台灣，上游大安溪的集水區接連下雨，讓水庫蓄水增加明顯，在水量持續入庫下，今天下午6點時，蓄水量達1億1550萬噸，蓄水率達100%，水庫水位達300公尺滿水位，終於在相隔250天後，水庫重回滿水位。

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