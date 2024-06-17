從六龜唱進世界！ 6/27行前音樂會 陳其邁籲購票支持孩子出賽

六龜學童將遠赴紐西蘭，再次參加世界合唱大賽！（高市府提供）

2024/06/17 20:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕從六龜山谷唱進世界舞臺!高雄市長陳其邁今指出，今年七月、六龜學童將遠赴紐西蘭，再次參加世界合唱大賽！在出發比賽前，6/27在衛武營有一場行前音樂會，目前還剩極少量票券，歡迎大家購票到現場聆聽感動人心的天籟，支持孩子們出國比賽。

陳其邁指出，六龜學童今年將挑戰難度更高的冠軍組，在當地耆老協助下，把在地「建山部落」的布農古調、「荖濃社區」的大武壠古謠、「新威社區」的新民庄調，重新編曲後呈現在舞台，希望讓文化永續傳承。

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指揮陳俊志醫師說，儘管在國際比賽場域中處境艱難，但會努力讓比賽不只是比賽，而是將所生所長這塊土地的歌，帶給世界。

陳其邁進一步表示，這次將有3團合唱團出發前往紐西蘭，集結大小孩、小小孩們，愛唱歌的孩子，一起相聚練唱，也包含離鄉背井在外唸書的成年人、大學生，讓偏鄉孩子看著哥哥姐姐們，覺得自己也可以繼續升學，或者去讀以前想都沒想到的科系，對未來想像多了許多可能。

他提到在出發比賽前，6/27在衛武營將有一場行前音樂會，目前還剩極少量票券！歡迎大家用「購票」支持孩子們出國比賽，現場聆聽感動人心的天籟，2024紐西蘭世界合唱大賽行前音樂會6/27 （四）晚上 19:30，在衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉行。

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