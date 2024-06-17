台科大學生打造環保消波塊 減碳省材料獲金點新秀雙料大獎

台科大學生蔣佳穎與林劭宇作品「Ecotrapod 消波新解方」獲得產學合作設計類「金點新秀年度最佳設計獎」及「金點新秀循環設計特別獎」雙料獎項。（圖由台科大提供）

2024/06/17 11:54

〔記者楊綿傑／台北報導〕消波塊也可以很永續！台科大學生團隊打造新型態消波塊，除了使用C-Slurry循環漿體及廢棄牡蠣殼為基底材料，還透過3D列印製作，大幅減少碳足跡及材料使用，同時透過生物多孔螺旋曲面的仿生設計，提供海洋生物棲息地，於今年金點新秀設計獎大放異彩，獲得產學合作設計類年度最佳設計獎及循環設計特別獎雙料獎項。

台科大學生蔣佳穎與林劭宇的畢製作品「Ecotrapod 消波新解方」，與C-Cube曦立方、Lotos樂土與Everplast頡欣機械進行產學合作，使用C-Slurry循環漿體及廢棄牡蠣殼為基底材料，創作出能取代或減少水泥使用的新型消波產品。

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而結構部分也使用生物多孔螺旋曲面的仿生設計，用最少的材料達到最高的結構強度，減少資源浪費；再設計後的消波塊孔洞還可以提供藻類附著、魚蝦貝類棲息，民眾也可以在潮間帶觀察海洋生態。

團隊說明，新型消波塊比水泥製的消波塊減少50%的材料碳足跡，再透過精準省料的3D列印進行製作，可節省40%以上的用料，甚至當產品不再需要使用時，還能粉碎後重新製成材料，達到100%循環再利用。

團隊這項創意也已做出可以搭建魚塭的生態磚，並獲得德國iF學生獎Shortlist300入圍。他們期望讓循環材料成為人與生態繁榮共存的橋樑，並在未來融入民眾生活中。

「Ecotrapod 消波新解方」指導老師之一、台科大設計系專案講師鄭洪說，在畢業製作上老師們不會直接給予特定方向，而是拋出議題引導學生去思考與解決，透過長期陪伴、不會過度干預的方式提供建議，促進同學多元思考的能力，從過程中學習到扎實的理論研究基礎與設計概念，完整執行每一個專案並讓大眾所接受。

此外，設計系學生張宇萱設計的AZZI帳篷小包，能自由擴展或壓縮空間，保護內容物的同時，大開口設計確保取物便捷；金屬骨架、扣件及拉繩使包身挺拔，展現堅固俐落外觀，該作品也獲得「金點新秀設計獎-贊助特別獎」，彰顯台科大設計系學生在創意、技術及實踐上的傑出表現。

「Ecotrapod 消波新解方」透過科學理論及3D列印的方式，使用最少的材料達成SDGs永續發展目標，在確保結構強度下，比傳統消波塊更加輕盈，同時達到減碳、提升海洋廢棄物（牡蠣殼）價值的目的。（圖由台科大提供）

台科大設計系學生張宇萱設計的AZZI帳篷小包也獲得「金點新秀設計獎-贊助特別獎」。（圖由台科大提供）

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