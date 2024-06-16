「總舖師辦桌活動」席開百桌 5大總舖師端出經典台菜

桃園閩南文化節「總舖師辦桌活動」，在新永和市場停車場席開百桌，5位總舖師以經典台菜為主題設計菜單。（桃市府文化局提供）

2024/06/16 23:57

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園閩南文化節頗受好評的「總舖師辦桌活動」，今天晚間在新永和市場停車場席開百桌，5位總舖師以經典台菜為主題設計菜單，讓參加民眾體驗傳統辦桌饗宴。

副市長蘇俊賓表示，今年參加民眾辦桌共100桌，在6月5日中午一開賣就被秒殺，比張學友及Energy的演唱會還難搶，而夏天辦桌最怕熱，但今天傍晚吹著涼風，可以說是全年來最適合辦桌的天氣，剛好就被大家遇到，他也恭喜參加的民眾都有著滿滿的好運氣。

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蘇俊賓表示，現在要舉行辦桌活動已經變得不容易，辦桌往往要封街，或者找到一個廟埕廣場，都不是簡單的事，但也是因為有了辦桌，才能真正體現閩南文化的完整性，希望大家一方面享受美食，一方面也藉由此過程，一代一代傳承閩南的美食文化。

蘇俊賓也提到，活動將桃園的最好食材，無論是蔬菜、米、水蜜桃、竹筍還是仙草，都悉心料理並端到大家的面前，每桌都有3道菜餚，分別是冷盤、紅蟳米糕和魷魚螺肉蒜，再加上7道特色料理，活動邀請全台最出色的總舖師並使用桃園最優質的食材，碰撞出一道道美味佳餚。

今年受邀的5大總舖師，分別是來自彰化第4代總舖師「謝文芳-阿芳師」、國宴主廚「張和錦-水蛙師」、能完整呈現桃園在地食材及最原始辦桌靈魂菜餚的林東立、擅長創意料理的「陳俊銘-阿銘師」及桃園在地擁有多年烹飪料理經驗的張世朋，讓民眾直呼，「吃得很過癮！」

文化局表示，市府自2012年開辦閩南文化節，今年邁入第13年，壓軸的「藝陣大匯演」，將於6月22、23日在桃園陽光劇場盛大開演。

桃園閩南文化節「總舖師辦桌活動」，在新永和市場停車場席開百桌，5位總舖師以經典台菜為主題設計菜單。（桃市府文化局提供）

桃園閩南文化節「總舖師辦桌活動」，在新永和市場停車場席開百桌，5位總舖師以經典台菜為主題設計菜單。（桃市府文化局提供）

桃園閩南文化節「總舖師辦桌活動」，在新永和市場停車場席開百桌，5位總舖師以經典台菜為主題設計菜單。（桃市府文化局提供）

桃園閩南文化節「總舖師辦桌活動」，在新永和市場停車場席開百桌，5位總舖師以經典台菜為主題設計菜單。（桃市府文化局提供）

桃園閩南文化節「總舖師辦桌活動」，在新永和市場停車場席開百桌，5位總舖師以經典台菜為主題設計菜單。（桃市府文化局提供）

桃園閩南文化節「總舖師辦桌活動」，在新永和市場停車場席開百桌，5位總舖師以經典台菜為主題設計菜單。（桃市府文化局提供）

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