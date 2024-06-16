南投430位學子獲頒縣長獎 無線藍牙耳機等獎品吸睛

南投430位學子獲頒縣長獎，由縣長淑華（左2）親自頒獎給獲獎學生。（圖由南投縣政府提供）

2024/06/16 16:35

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府今（16）日在中興高中舉辦縣長獎聯合頒獎典禮，共有縣內國立暨南國際大學、南開科技大學、公私立高中職校及國中小學430位同學獲獎，縣府今年準備書畫大師李轂摩題子「學行俱優」的悠遊卡、隨時可學習的無線藍牙耳機及象徵知識帶著走的高級背包等獎品，讓獲獎學生除了感到榮耀，也對於能拿到這些實用獎品都相當興奮。

縣長獎聯合頒獎典禮，由縣長許淑華親自頒獎，許淑華表示，無論是國小、國中還是高中、大學，榮獲縣長獎的優秀學生，不僅在學業及品行上得到肯定，平時也樂於幫助同學、協助老師，因此她一定親自頒獎表揚，給予這些傑出優秀的學生最大的祝福與肯定，送給學生的每件獎品，也都經過仔細挑選，代表著對學生的期許，希望每位得獎學生都能帶著師長的祝福繼續下一階段的努力學習。

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許淑華也指出，縣府近年來積極提升教育資源，營造優質的學習環境，已完成中小學班班有大屏，推動數位載具融入課堂教學，縮短數位落差，榮獲去年度全國唯一數位學習推動特優縣市。另外，為拓展學生的國際視野，縣府編列學生出國獎勵經費，個人或團體有出國比賽需求均可申請，鼓勵學生跨出舒適圈、迎向世界，開啟不同的學習範疇。

南投430位學子獲頒縣長獎，並獲得無線藍牙耳機等獎品。（圖由南投縣政府提供）

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