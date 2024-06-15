中興大學授白袍 首屆醫學生邁入臨床實習

興大首屆醫學生披白袍邁入臨床實習，現場宣誓。（興大提供）

2024/06/15 17:42

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國立中興大學學士後醫學系首屆學生完成2年學業，即將邁入臨床實習的新階段，6月15日後醫系舉辦「一興醫意」授袍典禮，由興大與４所合作醫院的師長幫23位醫學生披上白袍及掛上聽診器，象徵責任與傳承。未來2年醫學生將前往台中榮總、彰化基督教醫院、童綜合醫院及秀傳醫療體系，接受紮實的實習訓練。

興大後醫系首屆學生於2022年入學，學生涵蓋工程師、社工師、醫檢師、職能治療師等多元背景，大多有數年工作歷練，對於從醫及投入偏鄉醫療，志向明確。興大後醫系在國內首創哈佛大學模式，與台中榮民總醫院、彰化基督教醫院、童綜合醫院及秀傳醫療體系四所醫院合作，並整合校內十大領域開設全人醫療、智慧醫療、精準健康3個「模組課程」，協助學生深入探索不同領域。

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授袍典禮對醫學生的意義重大，興大詹富智校長、前校長薛富盛、台中榮民總醫院院長陳適安、彰化基督教醫院醫務秘書林晏任、童綜合醫院院長童敏哲及秀傳紀念醫院副院長朱旆億及校內師長皆特地出席祝福，鼓勵學生傳承服務使命，貢獻社會。

在師生與親友的見證下，醫學生個別上台授予白袍及聽診器，並宣誓醫師誓詞，典禮隆重而溫馨。興大校長詹富智期許學生，莫忘從醫初衷，希望大家好好把握在四大醫院實習的機會，各醫院的指導醫生皆為一時之選，相信大家必定能收穫滿載。未來師長及親友們也將持續作為學生們的堅強後盾。

醫學生代表張宏軒致詞表示，「披上白袍對於我們來說有著不同的意義，終於通過2年的課業，要邁向另一個階段。每個人就讀後醫系都有不同的故事與期許，希望藉由今天的儀式，銘記自己許下的承諾，日後遇到困難時，提醒自己莫忘初衷，成為前進的力量。最後，特別感謝親友們提供有形與無形的支持，在我們需要獨立的時候，能包容我們追求理想的任性，也希望日後我們能持續讓你們感到驕傲。」

興大首屆醫學生授袍典禮，校長詹富智為學生授袍。（興大提供）

興大首屆醫學生授袍典禮，中榮院長陳適安授予聽診器。（興大提供）

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