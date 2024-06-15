雲林環球科大末代畢典 484名畢業生離情依依

環球科技大學7月底將退場，校方舉行最後一次畢業典禮。（記者李文德攝）

2024/06/15 17:13

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣環球科技大學7月底退場，今天校方舉辦最後一場畢業典禮，送別484名畢業生離校，校園內設置多處「拍立得」服務據點，免費讓與會者沖洗照片，留下美好回憶。將近1500名校友及畢業生聚集，現場離情依依。

創校卅三年的環球科技大學即將走入歷史，今年七月底正式退場後，由雲林縣政府6.2億多元承接校產，預計一年內完成接管等作業，縣府也將與雲林科技大學合作，在環球校園內打造未來產業人才培育基地。

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今下午校方舉行最後一次畢業典禮，共有484名畢業生，學生、各系所主任、教授及學校教學行政單位等一一入場。國民黨立法委員黃仁、元長鄉長李明明等人各地校友紛紛到場見證，並由學生會長陳坤甫將結餘100萬費用捐給雲林縣內弱勢團體，由雲林縣社會處長林文志代為接受。

校長朱志良表示，今年共有484名學生畢業，其他在學近380名學生皆已經安排至僑光、嶺東等學校。去年10月接任校長便著手協助學校退場，當時教育部賦予他幫助老師、照顧好學生等兩大任務，很欣慰能完成這個任務。

「一日環球，終身為環球人」黃仁表示，聽到母校將要退場感到惋惜及遺憾，但盼留住環球科大內的基礎建設，作為校友會及紀念館。此部分將在院會中與教育部、經濟部爭取協助，不要讓近8萬位校友沒有歸屬感。

不少學生表示，要離開校園感覺「好不真實」，長久以來都在這片土地生活，希望未來各自安置到不同學校後，能夠時常保持聯絡。

畢業典禮最後在唱校歌後落幕，畢業生紛紛與系上主任、教授擁抱，師長們也逐一對著畢業生撥穗，祝福未來前程似錦，現場氣氛雖傷感卻不失溫馨。

環球科技大學7月底將退場，校方舉行最後一次畢業典禮。（記者李文德攝）

環球科技大學7月底將退場，校方今下午舉行最後一次畢業典禮。（記者李文德攝）

雲林縣府社會處長林文志（左起），在校長朱志良見證下，代為接受學生會長陳坤甫，將結餘100萬費用捐給雲林弱勢團體。（記者李文德攝）

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