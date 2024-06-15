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竹縣545名畢業生獲頒縣長獎 楊文科勉人生學習道路永不放棄

新竹縣長楊文科（左2）今頒獎給獲得縣長獎的畢業生，其中，山崎國小羅立蓉（右2）熱愛運動、閱讀及繪畫，兼顧一技之長及課業，實在不簡單。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣長楊文科（左2）今頒獎給獲得縣長獎的畢業生，其中，山崎國小羅立蓉（右2）熱愛運動、閱讀及繪畫，兼顧一技之長及課業，實在不簡單。 （記者廖雪茹攝）

2024/06/15 16:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府今（15日）舉行112學年度畢業生縣長獎頒獎典禮，共計545名獲獎學生中，山崎國小畢業生羅立蓉，熱愛運動、閱讀及繪畫，在兼顧一技之長及課業下，依然獲很好的成績，實在不簡單。

縣長楊文科邀請榮獲縣長獎的學生及家長出席，一一頒獎及合影，勉勵及祝福得獎學生，在人生學習道路上，保持永不放棄的精神。今年獲得縣長獎的學生，高中13人、國中224人及國小308人。

楊文科致詞時提到美國趙小蘭優異表現值得大家學習參考，趙小蘭是美國建國以來首位獲入閣任部長一職的亞裔人士，趙小蘭曾說勇於追夢、努力苦幹及永不放棄，這是件不容易的事情。希望學生們持續學習，同時熱愛生活及發揮團隊精神，創造共好。

縣府教育局長楊郡慈也勉勵每位畢業生，成功不是終點，失敗也並非末日，重要的是能帶著勇氣繼續前行，勇敢追逐夢想，活出精采的人生。

縣長獎得主之一的山崎國小羅立蓉，對繪畫、閱讀及寫作都很感興趣，所以只要有機會就會參加比賽，從小養成閱讀好習慣，讓她準備課業也比較輕鬆，很高興能夠獲縣長獎，感謝爸爸媽媽的陪伴。

羅立蓉提到，謝謝黃凱堃及古明正老師教導，從四年級開始接觸田徑，不論颳風下雨，每天平日早上及中午努力練習，以及寒暑假集訓，參賽幾乎都獲獎，100公尺及大隊接力都拿過第一名，今年也代表新竹縣參加全國中小運動會，獲大隊接力第4名。

她說，夏天訓練又熱又累，常被同學開玩笑說曬得像木炭一樣，但田徑隊的氣氛很歡樂，讓她愛上田徑。雖然兼顧學業很辛苦，課後也會去安親班複習，但她很享受過程，希望未來能朝體育或設計方面的夢想前進。

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