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東南部今明恐焚風！ 雙北花東熱翻 1圖看懂未來一週高溫趨勢

中央氣象署製圖說明6月15日至21日溫度趨勢。（中央氣象署提供）

中央氣象署製圖說明6月15日至21日溫度趨勢。（中央氣象署提供）

2024/06/15 11:11

〔記者蔡昀容／台北報導〕受西南風沉降作用，台東有焚風機率，雙北、花蓮也要留意36度以上高溫。中央氣象署今（15日）指出，未來一週天氣炎熱，各地高溫多在30度以上，最低落在26、27度，偶爾午後有降雨，東南部地區今明兩天留意焚風，注意保護農作物。

預報員林定宜表示，台灣今天吹西南風，迎風面的苗栗以南地區不定時降雨，大台北東側、宜蘭地區、各地山區午後有雷陣雨機會；金馬地區因為靠近梅雨鋒面前緣，今天易有降雨，較易有低雲、霧出現，請航班往返民眾留意。

明天（16日）仍是西南風環境，林定宜提醒，迎風面的中南部地區，清晨至上午有不定時降雨，大台北東側、東北部、各地山區午後有降雨可能，其中北部、東北部山區，午後有局部較大雨勢機會。

林定宜指出，下週一、二（17、18日）兩天，梅雨鋒面北抬，水氣漸減，台灣降雨趨緩，不過中南部地區清晨仍有局部零星短暫雨機率。下週三（19日）之後，太平洋高壓西伸，天氣穩定，各地多是多雲到晴，中午過後，中部以北、東北部、東部地區及各地山區有零星降雨。

溫度方面，林定宜說明，受西南風過山沉降增溫影響，大台北、花東地區今天可能出現36度以上高溫，各地也是高溫炎熱；最高溫預測，北、中、東南部34至36度，南、東北、東部32至33度，澎湖32度，金門31度，馬祖29度。

中央氣象署製圖說明6月15日高溫預測。（中央氣象署提供）

中央氣象署製圖說明6月15日高溫預測。（中央氣象署提供）

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