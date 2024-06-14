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週六高溫飆36度 全台空品良好

週六（15日）受西南風影響，中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨。（資料照）

週六（15日）受西南風影響，中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨。（資料照）

2024/06/14 22:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週六（15日）受西南風影響，中南部不定時有局部短暫陣雨或雷雨；各地高溫約32至35度，天氣相當悶熱，不過也拜西南風之賜，擴散條件較佳，各地空品多為良好。

中央氣象署預報，週六西南風持續影響，苗栗以南仍不定時有局部短暫陣雨或雷雨，由於西南風水氣減少，雨勢方面會較為緩和，至於其他地區為多雲到晴，午後大台北東

側、東北部地區及其他山區，有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，各地高溫約32至35度，其中花東及大台北地區因西南風沉降，有局部36度以上高溫發生的機率，東南部地區要留意焚風的現象，各地天氣悶熱，外出請做好防曬並多補充水分。

天氣風險公司提醒，週六上午中南部仍然容易有局部降雨，午後山區則有熱對流發展機會，不過週六下半天隨著大氣中高層水氣減少，預估降雨區域比較小，整體雨量也減少，整體而言，週末維持西南季風環境，下週將漸轉為夏季型天氣。

紫外線方面，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、連江縣為「高量級」，台東縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。

空氣品質方面，週六因西南風影響，迎風面擴散條件較佳，空品多為良好；清晨馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖皆為「良好」等級。

溫度方面，週六各地高溫約32至35度，外出請做好防曬並多補充水分。（擷自中央氣象署）

溫度方面，週六各地高溫約32至35度，外出請做好防曬並多補充水分。（擷自中央氣象署）

紫外線方面，週六台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、連江縣為「高量級」，台東縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。（擷自中央氣象署）

紫外線方面，週六台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、連江縣為「高量級」，台東縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。（擷自中央氣象署）

空氣品質方面，週六北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖皆為「良好」等級。（擷自空氣品質監測網）

空氣品質方面，週六北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖皆為「良好」等級。（擷自空氣品質監測網）

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