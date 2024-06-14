彰市160戶入夜停電40分鐘 禍首是「牠」

彰化市中山路2段今晚160戶停電達40分鐘，台電人員查看，發現1隻松鼠被電死，研判元凶就是這隻松鼠。 （台電提供）

2024/06/14 21:48

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市中山路2段644巷通往624巷的1支電線桿，今晚突然發出轟然巨響，造成160戶停電長達40分鐘，台電派員查看，發現1隻松鼠被電死，掉在電線桿旁，全身散發燒焦味，研判元凶是這隻松鼠，搶修40分鐘後復電。

這起松鼠慘遭電死意外，發生在今晚6點40分，彰化市中山路2段周邊有160戶突然停電，居民議論紛紛，納悶又還沒到酷暑時期，用電量應該不至於太大，怎會說停就停，紛紛打電話向台電詢問原因。

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台電彰化區營運處表示，他們在接獲通報後立即派員到場查看，在中山路2段

644巷通往624巷內的1支電線桿旁，發現1隻散發焦味的松鼠屍體，研判是松鼠攀攀爬到電線桿上，碰觸到變壓器上熔絲鏈開關因而觸電，所幸影響戶數僅有160戶，經搶修10分鐘內先復電140戶，其餘戶數於7點20分全數復電，停電時間只有40分鐘，搶修迅速得宜。

據台電人員私下表示，其實老鼠和鳥類，經常是引起停電的肇事者；彰化地區最近因松鼠被電死而停電，每天約有1至2件，研判可能目前是松鼠的繁殖期，或求偶期所致，所幸這種停電範圍都很小，搶修後快速復電。

台電人員發現電線桿旁1隻松鼠被電死。 （台電提供）

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