越南創業有成 企業350萬元助學大甲偏鄉5校

越南精密工業公司董事長李維淳（右四）及越華全球貿易開發公司董事長黃國維（左四）至日南國中捐款。（記者張軒哲攝）

2024/06/14 19:29

〔記者張軒哲／台中報導〕越南精密工業及越華全球貿易自2016年度以來，每年提供大安溪溪北偏鄉地區5所國中小約60多萬獎學金，讓日南國中、日南國小、東明國小、西岐國小及華龍國小學子學習籃球、田徑、自行車、小提琴、躲避球，今天再度捐款60多萬元，累計約350萬元，5校校長齊聚日南國中，感念企業家回饋鄉里。

越南精密工業公司董事長李維淳及越華全球貿易開發公司董事長黃國維今天到日南國中捐款，聽取五校近年運用善款的成果簡報。台中市政府教育局督學劉耿江見證捐款儀式，獎助學金由日南國中校長鄭清埄、日南國小校長柳世麟、東明國小校長姜韻梅、西岐國小校長林銘宗及華龍國小校長丁鸝瑩代表受贈。

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李維淳說，父親李育奇是西岐國小與日南國中校友，他到越南創業30年，但仍舊心在台灣，感謝各校給公司機會，能夠回饋鄉里助學。日南國中退休主任洪承宗指出，自己與李育奇父女是親戚，多年前李育奇事業有成，有意捐款助學，由他牽線幫助大安溪北學校爭取資源。

鄭清埄說，日南國中發展自由車隊運動多年，助學金主要運用於選手訓練與參賽等。林銘宗指出，西岐國小是偏鄉學校，有這筆善款，讓學校社團能夠開設各種課程，讓學生學習藺草編織與電腦等課程。丁鸝瑩說，近年多了一筆經費讓華龍國小躲避球隊可以更加茁壯。柳世麟說，這筆助學金讓日南國小學生學習多元才藝課程。姜韻梅說，學校近年成立弦樂團，去年就運用善款購買大提琴，讓師生有新樂器練習。

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