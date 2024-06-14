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北市營養午餐每學期1次友善飼養雞蛋 國小6月先供應

北市教育局表示，今年起首度於校園營養午餐導入友善飼養雞蛋，以每學期補助1次的方式，將動物保育與友善飼養概念推廣至校園，北市142所公私立國小於6月率先供應。學童吃午餐示意圖。（資料照）

北市教育局表示，今年起首度於校園營養午餐導入友善飼養雞蛋，以每學期補助1次的方式，將動物保育與友善飼養概念推廣至校園，北市142所公私立國小於6月率先供應。學童吃午餐示意圖。（資料照）

2024/06/14 16:18

〔記者甘孟霖／台北報導〕為響應動物保育、友善環境，台北市教育局今年起首度於校園營養午餐導入友善飼養雞蛋，以每學期補助1次的方式，將動物保育與友善飼養概念推廣至校園，北市142所公私立國小於6月率先供應，共有近10萬名學生受惠；113學年度，將擴大供應至國中及完全中學。

教育局說明，友善飼養雞蛋為農業部公告《雞蛋友善生產系統定義及指南》，本次友善蛋來源牧場雞隻採室內平面飼養，母雞可在室內自由活動、覓食，並設置有產蛋箱提供產蛋，此外還有多層棲架滿足雞於高處歇息的本能。為從消費地帶動畜牧業轉型友善飼養，北市每學期導入一次友善飼養雞蛋供學生食用，每年補助經費約170萬元。台北農產運銷公司以第三方監督管理友善飼養雞蛋來源，及CAS驗證國產食材供應，輔以檢驗把關，確保食材來源及安全性。

此外，有別於炒蛋、蒸蛋等蛋料理，北市餐盒食品商業同業公會會員共同響應動物福利政策，供應完整全蛋，讓學童感受蛋的起源，從生活在開放性飼養環境的母雞，到廚工們用心烹煮蛋料理，成為餐盤上的重要食材，提升學生動物保護及動物福利觀念。

教育局補充，北市重視學生營養健康，透過校園午餐創造環境永續價值，2019年起便積極鼓勵學校使用友善環境耕作的有機食材，迄今則持續補助國中小學校午餐每週3次有機蔬菜、1次有機米，並於今年2月起補助每月1次有機菇。此次政策則從友善環境延伸至友善動物，並落實食農教育、動物福利及惜食素養的向下扎根。

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