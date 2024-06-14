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宜蘭鐵路高架通過環評 縣府無力負擔百億配合款

宜蘭至羅東鐵路高架案通過環評，預定2年內動工，力拚2034年完工。（資料照）

宜蘭至羅東鐵路高架案通過環評，預定2年內動工，力拚2034年完工。（資料照）

2024/06/14 16:18

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭至羅東鐵路高架案通過環評，預訂2年內動工，力拚2034年完工。但如今最大變數是縣府要負擔104億元的地方配合款，副縣長林茂盛坦言財政有困難，成了工程最大變數。林茂盛表示，縣府盼中央全額補助，中央也同意專案協商，近期將拜會交通部長李孟諺爭取支持。

宜蘭至羅東鐵路高架自台鐵四城站南端至冬山站北端，全長15.8公里。鐵路沿線宜蘭站、二結站、中里站及羅東站將改為高架車站，並增設宜蘭新站，可消除9處平交道、4處陸橋，減少交通瓶頸，串連前後站土地使用。

縣府在2020年辦理可行性研究，概估總經費252億元，其中縣府配合款須負擔54億元。而今，經鐵道局綜合規劃就初部設計概算，同時因應這幾年物價調整，總經費暴增到491億元，縣府須負擔的配合款也增至104億元。

環評通過帶來好消息，全案將進入規劃設計預定後年動工，2034年完工；但最大的問題是縣府有無能力負擔百餘億元的配合款，若無法負擔，勢必影響工程進行。

副縣長林茂盛說，宜蘭縣1年預算規模310億元，可以自主運用的財源約20至25億，要負擔104億元配合款，真的有困難，如果把錢都投入鐵路高架，其他縣政就得停擺，宜縣財政不如其他縣市，盼中央能體諒能夠全額補助。

縣府交通處長黃志良說，縣府1年可運用的建設財源約15億元，要花7年才能付完配合款，這7年間其他施政計畫將無財源可用，對縣府造成沈重負擔。

交通部曾答覆縣府，全台灣只有台中的鐵路高架化是中央全額負擔，當時在2012年之前，補助經費分攤要點尚未公布，之後其他縣市都要負擔地方配合款，對於宜蘭縣政府反映的問題，同意啟動專案協商。

林茂盛指出，縣府近期將安排拜會交通部長李孟諺、行政院公共工程會主委陳金德，希望中央全力協助，縣府也會持續爭取，看以什麼方式補助縣政府，讓鐵路高架案能順利推動。

宜蘭至羅東鐵路高架，可消除9處平交道、4處陸橋，減少交通瓶頸。（資料照）

宜蘭至羅東鐵路高架，可消除9處平交道、4處陸橋，減少交通瓶頸。（資料照）

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