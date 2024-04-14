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石門水庫蓄水下探25％ 北水分署：水庫水情仍在有效掌控中

石門水庫蓄水率下探25％，大壩標高刻度已露出一大截，桃市府相關單位同步掌握水情。（記者李容萍攝）

石門水庫蓄水率下探25％，大壩標高刻度已露出一大截，桃市府相關單位同步掌握水情。（記者李容萍攝）

2024/04/14 22:11

〔記者李容萍／桃園報導〕北部春雨一波接一波卻未如預期，截至今（14日）晚上6點止，大壩水位降為219.97公尺（滿水位245公尺），蓄水量5190萬噸，蓄水率下降到25.49％，各界關注水情之際，桃園市長張善政關心石門水庫水情，會同水利署北區水資源分署分署長江明郎視察後，指示市府相關單位務必同步掌握水情並採取各項防旱措施，俾透過中央與地方充分合作，努力維持桃園穩定供水。

江明郎表示，石門水庫集水區今年初降雨偏少，又配合供應一期稻作用水，使水庫蓄水量下探。目前已協調由水情相對較佳的翡翠水庫系統支援，每日供應板新地區水源已達81萬噸，並將三峽河及大漢溪側流水源南調供應北桃園，此措施已大幅減輕石門水庫供水壓力。另自3月21日起農業已完成整田插秧，農水署相關管理處也協助優先利用埤塘與河川水源，再透過加強灌溉管理以減少石門水庫出水量。

江明郎指出，在各單位全力合作下，石門水庫蓄水量降低已趨緩，目前水庫水情仍在有效掌控之中。

張善政則說，市府已完成213口抗旱水井、8處水資源中心、767個水塔及40輛消防水車等整備，並已函文三溫暖、水療業者及用水大戶自主節水5％，同時呼籲停止自來水澆灌及清洗大樓落實節水，以因應氣候不確定性造成的供水影響，並請市府相關單位與北水分署持續密切合作，務必讓市民用水便利、無缺。

石門水庫蓄水率下探25％，大壩碼頭原被蓄水覆蓋的道路、壩底紛紛浮出水面。（記者李容萍攝）

石門水庫蓄水率下探25％，大壩碼頭原被蓄水覆蓋的道路、壩底紛紛浮出水面。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（右1）訪視石門水庫，期許中央與地方持續合作穩定供水！（桃巿府提供）

桃園市長張善政（右1）訪視石門水庫，期許中央與地方持續合作穩定供水！（桃巿府提供）

桃園市長張善政（左1）訪視石門水庫，期許中央與地方持續合作穩定供水！（北水分署提供）

桃園市長張善政（左1）訪視石門水庫，期許中央與地方持續合作穩定供水！（北水分署提供）

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