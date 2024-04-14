台灣推廣安心觀光 日民眾留言「別輸給地震」

台灣觀光的兩大巨頭交通部觀光署長周永暉（右）與台灣觀光協會會長葉菊蘭（左），親自領軍到東京宣傳台灣安全旅遊。（記者林翠儀攝）

2024/04/14 20:24

〔駐日特派員林翠儀／東京14日報導〕為吸引日本民眾在即將到來的5月黃金週訪台旅遊，交通部觀光署與台灣觀光協會在本週末於東京澀谷舉辦「嗶嗶嗶嗶！台灣」旅遊推廣活動，兩天的活動吸引了4千多名日本民眾入場。

由於花蓮在本月初發生強震，台灣觀光的兩大巨頭交通部觀光署長周永暉與台灣觀光協會會長葉菊蘭，這次也親自領軍到東京發表「發表台灣安心旅遊宣言」，並以影片介紹台灣在震後迅速恢復日常生活的狀態。

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13及14日在澀谷舉辦的推動活動，會場設置了留言牆，「台灣加油」、「別輸給地震」、「花蓮加油」、「最喜歡台灣」，整面牆貼滿了日本民眾鼓勵的便條，4千多名民眾踴躍入場，以行動來挺台灣。

主辦單位表示，這次活動特別邀請具有祈福意味的台灣傳統舞蹈「五營將軍」向日本民眾展現台灣特有的民俗文化，並集結航空公司、台日二地旅行社、台灣飯店業、美食、物販等43家攤位、7場台灣旅遊講座、以及「台灣火車拼木」、「手繪創意鑰匙圈」及「霓虹燈飾DIY」、「VR自行車」、套圈圈等體驗。

在活動中推廣台灣洛神花產品的攤商表示，由於他們的洛神花原材料是由台東縣金峰鄉冷凍進口，很多日本民眾在購買時，得知原料來自台灣東岸，還會主動關心花蓮地震，向他們加油打氣。

另外，活動網頁於4月初上線、短短10天、瀏覽數近4萬人次，13、14日每日開場前即有2、300位民眾排隊入場，7場講座每場100人、座無虛席、場場爆滿，現場對台灣花蓮地震的暖心加油留言貼滿整個加油牆、盛況空前。

觀光署東京辦事處主任鄭憶萍強調，地震後、除太魯閣受災區外，台灣大部分地區均已回復正常，台日業者積極在日推廣，提供台灣旅遊情報，歡迎日本朋友安心來台灣。

會場設置留言牆，貼滿了「台灣加油」、「別輸給地震」、「花蓮加油」、「最喜歡台灣」等日本民眾鼓勵的便條。（記者林翠儀攝）

在活動中推廣台東洛神花產品的攤商也受到很多日本民眾的加油打氣，顯示這次花蓮震災廣愛日本人的關注。（記者林翠儀攝）

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