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台東縣政府赴日觀光推介會 爭取列入旅遊清單

台東縣政府於4月10日至12日到東京辦理台東觀光推介活動，以「台東慢漫遊」為主題，向日本旅行業者介紹陸海空觀光旅遊特色及原民文化魅力。（記者黃明堂翻攝）

台東縣政府於4月10日至12日到東京辦理台東觀光推介活動，以「台東慢漫遊」為主題，向日本旅行業者介紹陸海空觀光旅遊特色及原民文化魅力。（記者黃明堂翻攝）

2024/04/13 13:21

〔記者黃明堂／台東報導〕為爭取日本來台遊客、將台東列入旅遊清單，台東縣政府於4月10日至12日到東京辦理台東觀光推介活動，以「台東慢漫遊」為主題，向日本旅行業者介紹陸海空觀光旅遊特色及原民文化魅力，活動中日本業者承諾將規畫台東遊程，並向日本民眾行銷前往台東旅遊。

縣府表示，此次台東觀光推介會有近30名日本觀旅業者出席，縣府團隊透過影片、原民歌舞表演等方式，向日本業者介紹台東觀光特色、中央補助及台東縣加碼旅遊補助優惠，帶動到台東旅遊的日本觀光客數。

交通及觀光發展處長卜敏正表示，台東山海風光，原民文化、自然地景藝術及美食小吃，對日本旅客具極大吸引力，尤其國際熱氣球嘉年華、東浪嘉年華、最美星空等活動都極具觀光特色，且幾乎整年度都有豐富的原民文化活動，透過推介讓日本業者深入認識台東、暢遊台東。

台東縣推介團隊也拜訪日本最大旅行業者「日本旅行」會社，由社長小谷野悅光接待，聽取縣府提供優惠方案，交換觀光意見，並贈送台東紅烏龍茶等紀念品。小谷野悅光表示，台東大地藝術活動、熱氣球嘉年華等都極具特色，可和日本藝文活動雙向交流，增強遊客訪台意願，也指示社方立即規畫台東遊程，盡快組團到台東旅遊。

推介活動也介紹紅烏龍茶、熱氣球牛奶餅及原民文化，並提供原民歌舞表演、服裝體驗，透過視覺、味覺、聽覺等全方位體驗方式，讓日本業者感受多元旅遊魅力，多名觀遊業者也表達將規劃相關遊程拜訪台東。

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