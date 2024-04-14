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通霄四庄媽回鑾萬人「吃飯擔」 滿滿人情味

「吃飯擔」於今天中午在通霄鎮北勢庄平新一路、平新二路辦理，縣長鍾東錦與縣議員周玉滿等地方人士參加。（圖由縣府提供）

「吃飯擔」於今天中午在通霄鎮北勢庄平新一路、平新二路辦理，縣長鍾東錦與縣議員周玉滿等地方人士參加。（圖由縣府提供）

2024/04/14 16:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮「四庄媽祖」是地方重要信仰，每年前往雲林縣北港朝天宮進香後回鑾遊庄遶境時，家家戶戶都會準備飯菜慰勞信眾，萬人「吃飯擔」的畫面，也成為地方年度盛事。四庄媽昨回鑾後駐駕北勢庄頭，今舉辦「吃飯擔」，湧入大批人潮，場面相當壯觀；今天舉辦吃飯擔活動後，明年爐主則交由圳頭庄。

逾百年歷史的通霄四庄媽祖沒有建廟，多年來由通霄鎮平元里北勢庄、圳頭里圳頭庄、梅南里梅樹腳庄、平安里竹仔林庄等4個村庄，輪流擲筊選出值年爐主供奉，每年進香回鑾遊庄後，地方上擺出「飯擔」，慰勞隨香信眾、陣頭與工作人員。

根據文史資料與地方耆老說法，最早「飯擔」只是為了慰勞參與遶境的信眾，當時人數頂多百餘人，但在信眾口耳相傳下，吸引愈來愈多人參與，甚至有人遠從其他縣市來到通霄共襄盛舉，媽祖鑾轎所到之處，信徒、居民熱情擺出各式佳餚，攤位更多達百攤，使得近年「吃飯擔」出現上萬人場面。

「吃飯擔」於今天中午在通霄鎮北勢庄平新一路、平新二路辦理。縣長鍾東錦與縣議員周玉滿、徐永煌、平元里長劉有茂等地方人士參加，鄉親也準備大量的炒米粉、焢肉、燒酒雞、油飯、碗粿、飲料等佳餚款待大家，不但顯現出地方對於媽祖信仰的熱忱，也展現出台灣人的人情味。

通霄四庄媽進香回鑾後駐駕北勢庄頭，今舉辦「吃飯擔」，湧入大批人潮，場面相當壯觀。（圖由縣府提供）

通霄四庄媽進香回鑾後駐駕北勢庄頭，今舉辦「吃飯擔」，湧入大批人潮，場面相當壯觀。（圖由縣府提供）

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