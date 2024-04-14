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侯友宜參加浴佛大典 為花蓮震災、新北市祈福

新北市長侯友宜舉行浴佛儀式。（記者陳奕劭攝）

新北市長侯友宜舉行浴佛儀式。（記者陳奕劭攝）

2024/04/14 10:23

〔記者陳奕劭／新北報導〕為慶祝釋迦摩尼佛2568年誕辰，新北市佛教會今天（14日）在新北市三重綜合體育館舉行浴佛大典。新北市長侯友宜前往會場浴佛，祈求佛陀福澤社會、消弭災難，為花蓮震災祈福、保佑市民平安健康。侯友宜致詞表示，每當重大意外發生時，佛教界總是不落人後，以祈福祝禱、捐助物質，讓台灣過安定祥和的日子。

慶祝釋迦摩尼佛2568年誕辰，新北市佛教會今天（14日）在新北市三重綜合體育館舉行浴佛大典。悉達多太子佛像由僧眾迎請入內並灑淨，新北市各僧眾虔誠舉行浴佛儀式、唱三寶歌，場面莊嚴隆重。

侯友宜表示，今天抱持虔誠的心來參加釋迦牟尼佛聖誕及浴佛大典。感謝新北市佛教會秉持佛陀的慈愛精神長期捐助物資、金錢、關心更弱勢的家庭。大家在疫情時盡心盡力，讓新北市度過災難、意外，也感謝佛法滋養，讓台灣、新北平安順遂，民眾過個安定詳和的好日子。

侯友宜說，這段日子台灣面臨許多天災，造成大地震、強降雨等諸多災害。每當重大意外發生時，佛教界總是不落人後到現場，以祈福祝禱、捐助更多金錢、物質，讓這塊土地平安順遂度過佛陀聖誕，秉持佛陀的精神，讓台灣過一個安定祥和的日子。

新北市長侯友宜向參加者致意。（記者陳奕劭攝）

新北市長侯友宜向參加者致意。（記者陳奕劭攝）

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