屏東三大日音樂節第2天 張震嶽、麋先生嗨翻萬人
2024/04/13 22:17
〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東三大日音樂節第2天以樂團為主題，由張震嶽壓軸，麋先生、芒果醬、原子邦妮等知名樂團輪番飆歌，吸引了數萬名粉絲到場感受音樂魅力，屏東縣體育館前草地及仁愛路的春天市集更是擠滿人潮。
屏東三大日活動第2天，一大早就有粉絲不畏高溫排隊提早卡位，就是為了貼近距離欣賞心愛的樂團演出，尤其是壓軸的張震嶽，「思念是一種病」、「愛的初體驗」、「愛我別走」金曲連發讓歌迷瘋狂。
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屏東縣長周春米也到現場當粉絲，與大家一起高唱同歡，她說，4月是屏東的音樂天，有上週在墾丁剛結束的台灣祭，這禮拜的三大日音樂節，4月25日到28日還有恆春的南國生活節，同一週縣民公園還有我們生活節，歡迎全國的朋友在每年的4月份，一起來聽音樂、玩屏東。
除了音樂演出，知名市集品牌「雄店市集」合作規劃了春天音樂市集，內容有原創設計、職人手作、風格選品以及美食佳餚等近百攤的市集，讓現場大小朋友一同聽好歌、逛市集、吃美食，享受屏東春天的音樂盛典。
明天（14日）是活動的最後一天，有金曲歌后魏如萱、Ozone、《想和你看五月的晚霞》陳華、黃玠瑋、吳獻等重量級卡司輪班演出，民眾要把握最後機會，一起到現場同歡。