爭取海外旅客 屏東縣府赴越南推廣觀光

屏東縣府與業者赴越南推廣觀光，爭取海外旅客。（屏東縣政府提供）

2024/04/13 13:56

〔記者葉永騫／屏東報導〕 為積極爭取國際觀光市場，屏東縣政府交通旅遊處與觀光業者攜手共赴越南舉辦「揪遊屏東 玩台灣Enjoy Pingtung Play Taiwan」觀光推介會暨交流餐會，行銷屏東觀光魅力，邀請海外遊客來南台灣探索，感受屏東獨有的風格魅力。

縣長周春米表示，屏東擁有獨特的山海風貌、豐富的農特產與人文歷史，來到屏東，可以在市區漫步，尋找當地小吃及記憶中的美味，也可以在山林或大海裡盡情玩耍，感受大地自由的節奏，還可以參加東港迎王平安祭等宗教信仰的寺廟節日，沉浸在每個文化表演中，透過不同的旅遊主題，創造屬於自己的屏東記憶。

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縣府交通旅遊處為精準行銷，邀請駐越南代表處大使石瑞琦、交通部觀光署駐胡志明市辦事處主任周欣毅以及越南當地旅行社共同參與觀光推介會暨交流餐會，介紹屏東四季不同的主題旅遊，更特別宣傳三年一科的《東港迎王平安祭典》，邀請越南旅客旅遊感受完全遵照古禮的祭祀科儀，喧囂熱鬧的繞境神轎與七角頭陣頭，尤其彩繪華麗的王船更引人注目，參加東港迎王平安祭典體會屏東的文化熱情！

透過推介會中屏東各觀光協會、聯盟業者也一齊推出許多屏東特色伴手禮讓越南當地業者試吃，反應熱烈，期盼在推廣屏東觀光產業的同時，也能將更多屏東優質的特產行銷至越南。

屏東越南推介會，大力推展屏東觀光。（屏東縣政府提供）

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