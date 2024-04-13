高雄輕軌試辦深夜區間加班車 議員張博洋：盼擴大到商業住宅區

高雄輕軌試辦深夜區間加班車，張博洋喊話盼擴大到商業住宅區。（記者王榮祥攝）

2024/04/13 00:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌宣布試辦「深夜加班區間車」，曾提出此訴求的高市議員張博洋高度肯定，他昨在臉書發文建議，現階段試辦路段屬觀光區，平日人流不多，希望未來有機會能擴大試辦到商業住宅區。

張博洋指出，輕軌作為現今高雄人日常頻繁使用的大眾交通工具，有著銜接公共運輸路網的關鍵角色，但輕軌營運時間若不能與其他交通工具搭配，將會非常可惜，所以他向捷運局建議評估延長營運時間的可能。

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他認為，輕軌增加營業時間不只對特別活動的舉辦有延長經濟效益，於平日市民的生活而言也會息息相關，例如加班或是上晚班的市民朋友，就可以使用輕軌作為交通工具回家，也不用擔心在應酬後有酒駕的疑慮。

他說，輕軌將於4/15至6/14的2個月期間，試辦「深夜加班區間車」服務，順行末班車於抵達C1籬仔內站後，將以深夜加班區間車方式延駛至C14哈瑪星站後再折返C1籬仔內站，同時連結紅橘兩線轉乘車站，供夜歸民眾可在輕軌與捷運系統之間進行轉乘。

張博洋分析，目前規劃試辦範圍以亞洲新灣區的觀光路段為主，但平日觀光區人流其實較少，假日才會有較多民眾、有深夜搭乘需求，希望未來可以擴大試辦區域至商業住宅區如大順路段，提供市民朋友可以在回家的路上可以多一個安全便利的選擇，能讓輕軌建設在高雄人的生活當中更加有感。

張博洋肯定輕軌試辦深夜加班區間車，建議擴大到住宅商業區。（記者王榮祥翻攝）

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