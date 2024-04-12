詩人吳晟一字一句教導 小學畢業65歲蔡秀英拿閩語文學雙料冠軍

詩人吳晟一字一句教導，讓只有小學畢業不識標點符號的蔡秀英（左）拿下閩語文學雙料冠軍，由教育部長潘文忠（中）親自頒獎，鄭如絜（右）也拿下閩南語社會組散文第3名及短篇小說社會組獎第2名。（記者林曉雲攝）

2024/04/12 17:00

〔記者林曉雲／台北報導〕鄉土詩人吳晟一字一句教導，國小畢業65歲的蔡秀英，從標點符號都不會，到以精準的文字與嫻熟的寫作技巧，以「紅跤蹄的故鄉」及「擉算」作品，拿下教育部舉辦閩客語文學獎之閩南語現代詩、散文的社會組雙料冠軍。她表示，很感謝當年老師吳晟的細心教導。

教育部今舉辦「第9屆教育部閩客語文學獎」頒獎典禮，部長潘文忠親自頒獎，他表示，為使社會大眾了解保存本土語言的價值與多樣性，教育部不僅鼓舞眾多學子、教師與社會人士等創作者投入本土文學創作，且從每件作品中都能夠看見投稿者對於本土語言的熱情與創作精神，本屆報名參賽作品有397件，最終選出54篇優勝作品，包括共同創作者共57人獲獎，每篇作品皆透過優美的文字和獨特的視角，展現對閩客語文學的熱情。

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其中，拿下雙料冠軍的蔡秀英說，她只有國小畢業，原本在賣檳榔，是一個普通的歐巴桑，但中年失婚讓她成天酗酒，因為喜歡「畫眉」這首歌，在女兒鼓勵下報名社區大學課程，在作家路寒袖指導下，開始學習寫作，剛開始連標點符號也不會，還好報名文化總會的寫作人才培育班，當時的老師吳晟一字一句細心教導她，也受到詩人柯伯榮的引導，學習閩南語的正確用字，並在詩人游鍫良鼓勵下不斷創作，曾於《海翁台語文學雜誌》發表新詩及散文作品，自108年第7屆閩客語文學獎開始，本屆是連續第3屆獲獎，而過去10多年來，她不僅出書，電腦打字速度也從一指神功變成一分鐘70多字。

「紅跤蹄的故鄉」透過少年人的視角描述「陽明山計畫」，以控訴當年為了擴建清泉崗機場，致使大肚山台地的居民必須離鄉背井的歷史，此篇作品語言成熟，題材少見、背景田調資料充足，評審團肯定是難得的作品；「擉算」語句細膩、通篇齊整，評審團認為作者蔡秀英不僅盤點了自己的人生，也以外在的生活與環境營造現在的心境及生活態度，藉此呈現「人算不如天算」的人生體悟。

此外，鄭如絜以「桂花若開」榮獲閩南語社會組散文第3名、以「阿雲姨仔」獲得閩南語短篇小說社會組獎第2名；王興寶「日照龍樹坑」以獨特的觀點描述古戰場的殘酷，拿下客語現代詩社會組第2名，其「殺人無罪」巧妙運用台灣歷史文化的情節，構思出引人入勝故事，勇奪客語短篇小說社會組冠軍。

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