新北客家桐花祭將登場 賞桐小旅行7路線、61梯次4/15起報名

新北市客家桐花祭「賞桐小旅行」每條路線皆安排專業導覽人員進行解說，參加費用100元至300元不等，另還可參加「賞桐旅行愛食∞茶」抽獎活動。（新北市客家局提供）

2024/04/12 17:09

〔記者闕敬倫／新北報導〕「2024新北市客家桐花祭」即將繽紛登場，今年「桐樹下食∞茶當鬧熱」串聯土城區、三芝區、鶯歌區、瑞芳區、深坑區、石碇區及新店區等7個區公所，共同舉辦61梯次賞桐小旅行，4月15中午12點開放報名，邀請國人一起體驗美麗的五月雪白桐花。

新北市客家局局長林素琴說明，「新北市客家桐花祭開幕式」將於4月27日在土城區五路財神廟旁舉行，同時各區特色賞桐小旅行也將隨之展開，只要上網報名，錄取者即可參加。

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今年「賞桐小旅行」時間為4月27日至5月5日，共有7條路線，總計61梯次，首先是土城區4月27、28日「桐遊土城愛玩客」桐花記憶之旅，尋找記憶中與桐花邂逅的感動。

4月27日在三芝區有「一桐旅行趣」山海有約之旅，步道沿途桐花遍布；同天在鶯歌區也有「桐遊鶯歌樂陶陶」食農之旅，於山水步道眺望鳶山桐花盛開。

4月28日上午，瑞芳區「春日桐花宴」探尋古蹟之旅在四角亭火車站附近的吉安宮集合，同日下午吉安宮還有市集；4月28日下午，深坑區「萬福悠桐—輕旅深坑」豆腐文化之旅於萬福生態公園展開。

5月4日石碇區「桐花稼期 花落石碇」淡蘭尋幽之旅，走訪石碇之心、石碇老街、淡蘭古道與淡蘭吊橋；5月5日新店區「花見新店—桐遊二叭子」原生植物園森呼吸之旅，將於蝴蝶步道欣賞桐花美景。

林素琴指出，每條路線皆安排專業導覽人員進行解說，參加費用100元至300元不等，另還可參加「賞桐旅行愛食∞茶」抽獎活動，在活動當天與客家美食或客家茶飲合照，並於FB留言分享活動心得，即可參加抽獎，詳細路線資訊、活動內容及報名方式請至「新北賞桐」官網查詢。

林素琴表示，為顧及無法參加賞桐小旅行的民眾，客家局規劃兩檔線上的抽獎活動，在4月8日至5月5日的「賞桐美食愛分享」，上FB留言分享創意客家美味食譜，即可獲得抽獎資格；在4月18日至5月5日的「賞桐景點愛自拍」，到新北市客家桐花祭7個行政區區指定打卡點，自拍並上傳FB，也可參加抽獎，抽獎活動辦法、打卡點、獎品、得獎資訊等，請密切留意新北市客家局FB或IG，掌握最新消息。

「2024新北市客家桐花祭」即將繽紛登場，7個區公所共同舉辦61梯次賞桐小旅行，4月15日中午12點開放報名。（新北市客家局提供）

今年「賞桐小旅行」時間為4月27日至5月5日，共有7條路線，總計61梯次。（新北市客家局提供）

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