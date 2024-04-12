士林溪山里集體上吐下瀉41人就醫 北水處再增1取水點

台北市士林區溪山里近日出現居民集體上吐下瀉情形，市立聯合醫院陽明院區醫護進駐溪山里辦公處。（圖由台北市衛生局提供）

2024/04/12 16:22

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市士林區溪山里近日發生群聚上吐下瀉狀況，台北市衛生局指出，今（12）日台北市立聯合醫院陽明院區急性腸胃炎特別門診及急診，計新增5人就醫，症狀以腹瀉、嘔吐、腹脹等消化道症狀為主，均開立藥物治療後返家休息；截至中午，共計有41人出現腸胃道症狀；用水方面，台北自來水事業處今新增1處溪山國小校內廣場取水點。

衛生局指出，該局接獲輿情反映溪山里近山區多位住民出現腹瀉及嘔吐等症狀即進行疫調，截至今中午12點共有41人出現腸胃道症狀，當中30人曾就醫、11人自主觀察，無重症患者。

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為提供民眾即時醫療服務，北市聯醫陽明院區醫療團隊昨晚間前往溪山里里辦公處設置臨時醫療站，共11人前往就醫；截至今中午12點，陽明院區急性腸胃炎特別門診及急診，計新增5人就醫，就醫民眾症狀以腹瀉、嘔吐、腹脹等消化道症狀為主，均開立藥物治療後返家休息。

因應此事件，北水處今再新增溪山國小校內廣場取水點，目前共設置5點，包含至善路3段76號旁公車站牌側、溪山里辦公處（至善路3段260號）、溪山國小門口（至善路3段199號）、聖人橋頭平台（至善路3段289號對面）、溪山國小校內廣場（至善路3段199號）。

衛生局提醒，飲用水應徹底煮沸、避免生食，清洗水果建議使用煮沸後的飲用水，民生用水請使用北水處提供的水源，並注意個人衛生，如出現發燒、嘔吐、腹瀉、腹痛等腸胃道不適症狀，請儘速就醫。

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