高市將辦首間台語實校議員認台南更可以 教局稱2016已率全台之先辦理

南市教育局表示，將持續督導各校落實開設各種本土語文教學、本土語競賽，透過學校及家庭共同合作，讓本土語落實於日常生活中。（圖由南市府提供）

2024/04/12 15:43

〔記者蔡文居／台南報導〕高雄市政府將成立台灣第一間台語實驗學校，台南市議員李啟維今天表示，台南講台語人口比例不比高雄少，高雄可以台南更可以，台語實驗學校輸人不輸陣，他將聯合志同道合的議會同仁在議會極力爭取。

南市教育局表示，南市已率全台之先，自2016年起將新化口埤國小改為實驗教育學校，全力復振台語及西拉雅族語，目前口埤實驗小學一至六年級皆全數採用台灣羅馬字拼音的市本教材進行教學。除台語及台羅教學節數增加為5節課外，更首創全國以台語教導中年級其他領域學科知識每週至少11節以上，因此台語相關課程節數達總節數至少16節，已超過學習總節數的一半。據悉高雄尚在尋覓學校參考上述的理念辦理中。

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李啟維表示，台南是全國講台語人口最多的城市之一，雖然政府投入很多資源搶救台語，但形式比人強，講台語人口已越來越少尤其是年輕的一代，讓人擔心不久的將來，台語將步上平埔族語言後塵在台灣消失。

他說，台語不像中文、英文受重視，考試沒有考台語，小學每禮拜只有1節母語課，國中、高中沒有強制性台語課，有台文系所大學更是少之又少，政府如此消極做法，難怪連最多人口講的台語也面臨消失危機，其它族群語言更不用說。

教育局表示，台南向來對推動學校各項本土語教育相當重視，將持續督導各校落實開設各種本土語文教學、本土語競賽，並推動家庭母語月，鼓勵學生利用寒假期間使用母語與長輩交流，透過學校及家庭共同合作，讓本土語落實於日常生活中。

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