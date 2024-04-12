顏家鈺續任台科大校長 將籌組「台灣技職永續聯盟」

台科大校長顏家鈺續任校長案獲表決通過。（台科大提供）

2024/04/12 15:00

〔記者楊綿傑／台北報導〕台科大今舉行臨時校務會議，會中進行現任校長顏家鈺續任同意投票，最終獲得通過。顏家鈺指出，將繼續帶領台科大打造國際教研環境，未來除了會提升校內研究量能，也將積極與頂尖科大合作，並籌組「台灣技職永續聯盟」進行資源整合及經驗共享，提升國內技職教育的影響力與學術聲望。

顏家鈺自2021年起就任台科大校長，期間順利整併華夏科大擴增教研空間、整合企業資源設立產學創新學院、獲選教育部雙語計畫重點培育學校、也成立全台技專校院第一個EMI教學資源中心、鼓勵學生代表出席校內各項會議等，加強校內外溝通協作，積極與產業結合，持續建構國際化永續校園。

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投票前顏家鈺針對治校理念及續任任期規劃進行20分鐘簡報，並由現場代表進行討論提問。針對台灣半導體產業蓬勃發展，台科大相關因應藍圖，顏家鈺表示，台科大選定半導體材料與設備作為特色研究領域，目前已經在盤點校內相關的資源，未來也會規畫延攬計畫，邀請頂尖師資進入校園。

此外，顏家鈺提出「台科願景工程及永續發展」計畫，以人才培育、學研創新及永續影響力為推動主軸，強調技職永續與國際立足。並將格局擴大至全台技職教育體系，籌組「台灣技職永續聯盟」，整合研發能量，串接國際資源、經驗共享，讓各技職大學專業技術發揮最大效力，達成學術實務、跨域合作和孕育高階人才的目標。

顏家鈺指出，台科大位居技專校院龍頭，將考量整體技職教育發展趨勢與定位，完善教育環境，並連結全球高階人才，建立「國際產研應用鏈結平台」與「國際USR協作平台」，促進橫向的交流連結，發揮技專校院「務實致用」優勢，實踐SDGs精神，推升台灣在全球技職教育的領先地位。

台科大學生會會長賴芯綺表示，能感受到顏家鈺校長對台科大的用心，希望未來學校政策推動的同時，能夠多與學生交換想法，提高學生公共參與率並落實學生權益，培養具有國際競爭力並受業界肯定的科技人才。

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