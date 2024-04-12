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地震災後石綿瓦別亂丟 環境部提醒濕潤後聯繫清潔隊處理

花蓮強震後，老舊房屋可能有石綿瓦廢棄物，恐影響健康，環境部提醒民眾妥善處理，可聯繫各地環保局免費清運。（環境部提供）

花蓮強震後，老舊房屋可能有石綿瓦廢棄物，恐影響健康，環境部提醒民眾妥善處理，可聯繫各地環保局免費清運。（環境部提供）

2024/04/12 09:43

〔記者吳柏軒／台北報導〕0403花蓮7.2強震後，各地恐有建物受損，其中老舊房子常用的石綿瓦，恐因粉塵暴露導致人體吸入造成健康風險，環境部今（12日）提醒民眾，應將石綿瓦廢棄物經濕潤後雙層塑膠袋封起，再聯繫地方環保局處理。

環境部表示，地震造成舊式建築物房屋受破損、倒塌，導致石綿瓦廢棄物的產生。若社區民宅出現石綿建材破損，雖然石綿粉塵暴露量可能很低，但仍可能存有健康風險。

環境部針對石綿瓦提出「三不三要」：不要暴露不管，不要無防護自行拆除，不要任意棄置，要儘速安全拆除，要妥善封裝，要速通報當地環保局申請免費清除處理。

環境部呼籲，民眾在拆除石綿瓦後，應將石綿瓦廢棄物經濕潤後用雙層塑膠袋盛裝，置放在堅固容器，聯繫所在地方環保局通知相關廠商協助清除、處理等作業。

環境部表示，去年爭取到16億元補助款，已辦理發包「石綿建材廢棄物清除及處理」共同供應契約，透過各地方環保局，提供有需要清運石綿廢棄物的民眾申請。

如需洽詢石綿建材廢棄物清除處理相關細節及補助申請相關資訊，可撥打專線電話（02）8771－0152，或向所在地環保局洽詢。亦可上環境部石綿資訊專區（https://topic.moenv.gov.tw/asbestos/mp-4.html）查詢。

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