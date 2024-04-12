普悠瑪號和平站撞落石出軌／邊坡告警系統 王國材︰請台鐵重評

花蓮前晚發生餘震，和仁地區又有一些巨大落石滾落掉入鐵軌中，經過的台鐵445車次北上普悠瑪列車剛好撞擊（民眾提供）

2024/04/12 05:30

〔記者吳亮儀、蔡昀容、王錦義／綜合報導〕前天晚間廿一時十分，台鐵四四五次普悠瑪自強號在和平站南段進站時擦撞落石導致第一車二軸出軌，台鐵公司宣稱該區間不是落石高風險區，但交通部公路局對蘇花改道路調查時，明白標示該區為「落石區」。交通部長王國材昨表示，會請台鐵重新評估是否納入增設告警系統範圍。

落石高風險區？ 鐵公路一度不同調

這塊落石地點在北迴四○K＋八○○到四○K＋九○○之間，該路段緊鄰台九線一六○K路段和蘇花改C段協接處。公路局過去針對台九線蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）做過多次地方說明會。

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交通與經濟難取捨 和平高架外環送環評

當初考量路線銜接及避開蘇花一四七公里土石崩塌敏感區，加上避免尖峰時龐大車流進入和平市區造成交通瓶頸，因此和平部落路線規劃全段高架外環，沿途設置四個引道通往和平社區，但部落居民憂心外環高架後，部落經濟更加惡化，在無共識下今年二月送環評評估。

台鐵︰鋼軌柵欄先加固 加強路線巡查

而台鐵已設置的廿六處落石告警系統「並未包含此處」，台鐵公司指該區間非屬落石高風險路段，強調該區間鐵路與山側邊坡間隔有台九線，於台九線與鐵路路線旁都設有鋼軌柵欄阻隔，此次是因落石量大，有四塊巨型落石擊壞阻隔侵入路線，未來會以工程方式加強該路段安全性，例如盡速辦理鋼軌柵欄加固，並加強路線巡查。

台鐵企業工會成員則批評，該地點早在幾年前就曾發現落石，且距離此次地震首日發現的落石僅六百公尺，代表早已存在風險，不少駕駛員都很害怕行經此處，要求公司提出改善措施。

王國材昨出席立法院交通委員會宜蘭縣重要交通建設考察時表示，前晚的事故是石頭從公路邊坡掉下來後，彈到下面的鐵路。台鐵過去評估有卅八處需要設置落石告警系統，現已完成廿六處，此次事故發生地點，屬邊坡相對穩定區域，但歷經花蓮地震，會請台鐵重新評估是否再增設告警系統，原評估為穩定的邊坡，也考量是否納入告警範圍，會全力支持。

445次普悠瑪號前晚在花蓮和平站進站時撞到落石，導致出軌。（資料照，中央社）

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