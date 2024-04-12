王必勝曝寶林案抽絲剝繭過程 揪出台灣首見「邦克列酸」

衛福部次長王必勝在本報《官我什麼事》專訪中揭露寶林案抽絲剝繭過程。 （記者張家睿攝）

2024/04/12 10:20

〔記者邱芷柔／台北報導〕面對台灣前所未見的中毒案，衛福部以驚人的效率，介入調查後短短3天內就揪出引起寶林案的罪魁禍首「邦克列酸」，衛福部次長王必勝在本報《官我什麼事》專訪中透露了抽絲剝繭過程，從馬偕醫院急診毒物科主任蘇昱彰的警覺、彰化基督教醫院擁全台唯一「標準品」再到專家們確立利用血漿置換術，調查逐漸明朗化且幫助重症患者恢復意識。

「我們都稱他是『神人』！」王必勝說，蘇昱彰主任的博學及臨床判斷，協助專家會議很快就確立了調查方向，當時國內實驗室並沒有檢驗必要的「標準品」，所幸彰化基督教醫院擁有標準品，緊急供給台大法醫所檢驗，衛福部在3月26日介入調查，28日晚上就從個案檢體檢出「邦克列酸」。

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王必勝說，由於是國內首次驗出邦克列酸中毒，且此毒素沒有解毒劑，在大家都摸不著邊際的情況下，怎麼樣的支持性療法最好？衛福部的專家會議也確立了一件事，就是用「血漿置換術」，提高病毒清除速率、降低病患體內毒素，也因為這樣的指引，有幾位重症病人身體的毒素濃度開始明顯下降，下降之後有些病人就甦醒過來。

寶林案除了在32個通報個案血液中檢出「邦克列酸」，代班越籍廚師的手部、糞便檢體也呈陽性，然而這名廚師卻沒有相關症狀，對於外界推測是否這名廚師是「台版傷寒瑪麗」？王必勝直言，不能說廚師是台版傷寒瑪麗，「傷寒瑪麗」是指這個人可以耐受某種病原菌或病毒，且本身不會受到嚴重影響，但他們的排泄物可能含有這些病原體，進而感染更多人。但此案是「毒素」引起，廚師本身不會生成這樣的毒素。

王必勝表示，食物中毒事件都會要求留存廚師糞便檢體，這名越籍廚師糞便被驗出邦克列酸陽性後，出於對廚師的關心，再次請廚師進行抽血、驗尿，不過其邦克列酸均為陰性，且其血液一般檢驗及生化檢驗均無異常，推測是毒素已經代謝，應是在處理食材過程沾染毒素後微量吃下肚，雖手部、糞便均有檢出，但沒有造成身體危害。

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