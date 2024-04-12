北市府員工餐廳「府宴」違反食安法罰108萬 另罰違約金100萬、解約

台北市政府。（資料照）

2024/04/12 09:37

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府公管中心在4月4日及4月5日針對市府員工餐廳「府宴」進行無預警稽查，發現有食材及調味品等過期20件，以及環境不潔1件，已違反食品安全衛生管理法及契約約定，為維護市府員工及市民健康，除衛生局依《食品安全衛生管理法》規定開罰108萬元外，依照合約規定，開罰懲罰性違約金100萬元，並終止契約，要求返還場地。

公管中心表示，市政大樓員工餐廳採公開招標方式，自2022年4月20日起，由「府宴有限公司」經營提供餐飲服務，合約年限3年，雙方契約明定廠商應依食安法規定，管理食品衛生安全及品質，包括提出食材來源證明、食材分類儲存等，並配合衛生局定期抽驗，若未符合規定，廠商應負損害賠償等相關責任。

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公管中心指出，府宴公司現在已被衛生局查獲有食材逾期及環境不潔等情事，公管中心依約要求府宴公司返還場地、給付懲罰性違約金及終止契約，為避免類似事件發生，公管中心宣佈，即日起會同衛生局進行市政大樓食品安全及衛生管理稽查工作，每天無預警巡檢、加強抽查頻率，稽查範圍擴及市政大樓B2餐飲部、便利商店及臨攤的食品衛生安全。

至於公管中心與府宴有限公司終止契約後的員工用餐問題，考量今（113）年員工餐廳本就要進行排油煙機汰換工程，2025年也有市政大樓延壽計畫，因此暫停引進業者經營員工餐廳，公管中心將另外洽詢業者提供派遣餐車，販賣午餐便當，提供市府員工用餐選擇。

關於府宴公司員工，公管中心也將會同就業服務處，輔導就業或協助申請補助，公館中心將持續為市府的食品安全與衛生把關，捍衛員工及洽公民眾的健康，提供市民安全、安心的飲食環境。

公管中心表示，雖然近期沒有接獲民眾通報有身體不適等情形，仍要呼籲市府員工及民眾，近日若曾在市府員工餐廳用餐，並發生身體不適情形，請儘速就醫並通報。

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