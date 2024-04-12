南庄橙的好讓全世界看到！「果醬女王」柯亞辦到了

來自彰化縣伸港鄉的柯亞，在家鄉鑽研果醬，讓台式果醬登上世界舞台。（柯亞提供）

2024/04/12 00:04

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「台灣特有種」好讚！「果醬女王」柯亞連續兩年以台灣特有種的「南庄橙」熬煮果醬參賽，累計在世界柑橘類果醬大賽拿下1金4銀6銅，把「南庄橙」推上國際舞台，讓全世界都知道。

柯亞表示，南庄橙因為偏酸苦，不適合鮮食，幾乎都要滅絕了，但在林業署新竹分署與賽夏族的齊心合做下，把瀕臨絕種的「南庄橙」從一顆種籽慢慢種回來，展開復育計畫。她找出「南庄橙」的加工價值，透過試做了解分析，進而把酸苦口感的「南庄橙」在敖煮後，呈現優雅的味道，在國際比賽中一鳴驚人，也打開了國際的能見度。

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柯亞指出，她對「南庄橙」愈投入，就越想找出「南庄橙」更多的可能性，她選用了賽夏族的香料馬澳（山胡椒）與森林蜜，讓「南庄橙」從風味封存，提升到複方層次堆疊。也試圖用調酒、料理常用的煙燻手法加入蜂蜜，提升森林蜜的清淡細柔；也加入風乾辣椒，讓果醬有了中性醬料的思考。

柯亞說，「南庄橙」從瀕臨滅絕到復育種回來，還經由熬煮變成了登上世果舞台的果醬，未來還要把「台灣特有種」的「南庄橙」帶到國外去，透過在國外的活動，讓更多人愛上「南庄橙」果醬的風味，讓台式果醬走出自己的一片天！

「果醬女王」柯亞運用台灣水果熬煮果醬參加世界柑橘類果醬大賽，讓更多人愛上台式果醬。 （林業署新竹分署提供）

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