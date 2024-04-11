越級打怪！宜蘭3國中生前進巴塞隆納拚科展 2朵花保送北一女

宜蘭縣國華國中邱量（左起）、穆亭昕與洪子晴，以「親疏有別─水滴在親疏交錯介面之運動現象探討」獲獎。圖為去年3人受訪畫面。 （資料照，記者蔡昀容攝）

2024/04/11 22:32

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣國華國中穆亭昕、洪子晴與邱量以「親疏有別-水滴在親疏交錯介面之運動現象探討」作品，在2024台灣國際科展展（Taiwan International Science Fair，簡稱TISF）拿下物理與天文學科二等獎，並獲選為正選代表，將代表台灣參加巴賽隆納國際科學展覽會，即將國三畢業的穆亭昕、洪子晴，也確定保送北一女。

「親疏有別」探討水滴碰撞親疏交錯界面的運動現象，利用直線、弧線及螺線等不同的親疏線條進行實驗，以此為基礎，提出「水滴移動猜想」並且驗證成功，最後延伸出不同的移動現象，針對其形態、受力加以分析，並提出模型予以解釋。

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穆亭昕、洪子晴與邱量，在老師邱旻昇、李肇菁指導下，逐步完整「親疏有別」研究，獲得宜蘭縣科展物理科第1名、全國科展物理科第1名，今年1月再拿下台灣國際科展物理與天文學科二等獎。

台灣國際科展是國際級年度科學競賽，開放國內外中學生報名，今年共565名學生、315件作品參賽，經過複審廝殺後，最後有82名學生、54 件作品進入決賽。

國華國中說，參賽者多為明星高中的高中生，國華3名國中生不但「越級打怪」，還獲評審青睞，成為本屆賽事所有科別作品，唯一獲得前三等獎的國中團體，實屬不易，期待學生在巴塞隆納科學展覽會能盡情發揮，綻放台灣之光。

此外，國華國中說，台灣國籍科展屬於國際賽事，3名學生拿到高中保送資格，穆亭昕、洪子晴是應屆畢業生，已確定錄取北一女，邱量今年國二升國三，保送資格會保留。

國華國中穆亭昕（左3）、洪子晴（左4）保送北一女。（國華國中提供）

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