反駁北市寶林案說法 食藥署：主動攜回食材、未關切停業

衛福部食藥署表示，從未關切寶林停業相關事宜。（資料照）

2024/04/11 16:21

〔記者林惠琴／台北報導〕針對寶林茶室中毒案，國民黨台北市議員柳采葳今（11日）質詢表示，3月26日已知有4案例，衛福部卻不願查扣食材？台北市長蔣萬安答詢說「第一時間，他們是不願意」，並證實台北市下令寶林分店勒令停業時還接到中央關切電話。對此，衛福部食藥署強調，主動攜回食材，且從未關切寶林停業事件。

食藥署表示，初因事件緊急，有介入協助台北市政府之必要，因此主動於3月26日前往稽查，邀請毒物專家及疾管署防疫醫師隨行，也會同台北市政府衛生局一同行動，希望透過再次仔細查察，查出事件原因。

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食藥署指出，當日絕無表示不願意協助處理檢體，且協調後仍由該署攜回35件食材予以檢驗，並配合衛福部3月27日專家會議，食藥署與疾管署、台大法醫研究所、台大醫院、台北榮總分工對食材、病人檢體及環境檢體辦理後續檢驗，台北市政府命寶林餐廳停業，新北市政府查核粿條的供應商並令其暫時停止營業，中央與地方共同合作查找原因並預防事態擴大，衛生單位同仁查核至深夜。

食藥署也強調，該署並未就台北市政府衛生局對寶林茶室停業一事，做任何相關批評。

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