為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

反駁北市寶林案說法 食藥署：主動攜回食材、未關切停業

衛福部食藥署表示，從未關切寶林停業相關事宜。（資料照）

衛福部食藥署表示，從未關切寶林停業相關事宜。（資料照）

2024/04/11 16:21

〔記者林惠琴／台北報導〕針對寶林茶室中毒案，國民黨台北市議員柳采葳今（11日）質詢表示，3月26日已知有4案例，衛福部卻不願查扣食材？台北市長蔣萬安答詢說「第一時間，他們是不願意」，並證實台北市下令寶林分店勒令停業時還接到中央關切電話。對此，衛福部食藥署強調，主動攜回食材，且從未關切寶林停業事件。

食藥署表示，初因事件緊急，有介入協助台北市政府之必要，因此主動於3月26日前往稽查，邀請毒物專家及疾管署防疫醫師隨行，也會同台北市政府衛生局一同行動，希望透過再次仔細查察，查出事件原因。

食藥署指出，當日絕無表示不願意協助處理檢體，且協調後仍由該署攜回35件食材予以檢驗，並配合衛福部3月27日專家會議，食藥署與疾管署、台大法醫研究所、台大醫院、台北榮總分工對食材、病人檢體及環境檢體辦理後續檢驗，台北市政府命寶林餐廳停業，新北市政府查核粿條的供應商並令其暫時停止營業，中央與地方共同合作查找原因並預防事態擴大，衛生單位同仁查核至深夜。

食藥署也強調，該署並未就台北市政府衛生局對寶林茶室停業一事，做任何相關批評。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
寶林案未先扣嫌疑食品、外送平台部分店家無強制保險 蔣萬安允修法
2024/04/11 14:50

寶林案未先扣嫌疑食品、外送平台部分店家無強制保險 蔣萬安允修法
「寶林們」35件都僅罰3萬元 議員李明賢批北市府成幫兇
2024/04/11 12:24

「寶林們」35件都僅罰3萬元 議員李明賢批北市府成幫兇

台南產業園區看俏 國家級景觀宅現身
抓包北市未落實「餐飲衛生評核」致食安危機 綠轟人禍害命
2024/04/11 15:57

抓包北市未落實「餐飲衛生評核」致食安危機 綠轟人禍害命
寶林茶室案 顏若芳爆北市府第一時間未扣粿條、香蘭葉等嫌疑食材
2024/04/11 13:22

寶林茶室案 顏若芳爆北市府第一時間未扣粿條、香蘭葉等嫌疑食材

免充電的電車？e-POWER車主老實說
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播