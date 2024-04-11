竹市補助電動機車汰舊換新 中低收入戶最高可享4.7萬元補助

搶補助要快！新竹市環保局補助電動機車汰舊換新活動開始了，中低收入戶最高可享4.7萬元補助，有換車需求民眾要把握機會。（記者洪美秀攝）

2024/04/11 12:52

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市環保局表示，在市民高度詢問期盼下，今年加碼補助車齡10年以上機車汰舊換購，最高補助可達4.7萬元，也首度針對車齡達20年以上的二行程機車汰舊換購加碼補助，最高可領2.6萬元，希望加速淘汰老舊機車，鼓勵市民換購電動機車。

環保局指出，新竹市近年透過汰舊換新補助及稽查管制雙管齊下，2003年12月31日前出廠的二行程機車僅剩3324輛，占竹市機車總數1.1%，由於二行程機車排污濃度一氧化碳是四行程機車3.2倍，碳氫化合物更高達28.6倍，今年特別補助汰換。並舉辦「新竹市電動機車汰舊換新加碼補助」活動，只要今年底前設籍新竹市，淘汰2013年12月31日前出廠的機車，並同時換購電動機車，就能獲得中央及市府加碼補助。

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環保局表示，今年度方案補助對象分「一般民眾、中低收入戶」兩大類，並依據老舊機車的「二行程、四行程」兩種類型及換購電動機車的「小型輕型、輕型、重型」三大類型，各有不同補助總額。一般民眾汰換二行程機車可獲補助1.91萬元至2.6萬元，若是汰換四行程機車可獲補助1.51萬元至2.1萬元。

若是中低收入戶可獲補助換購費用2.71萬元到4.1萬元及充電費用6千元，合計可獲補助費用3.31萬元至4.7萬元。購車補助期限可追溯至今年元旦，因補助額度有限，且大約每年的8月就可能補助額滿，提醒市民若有換車打算，要把握機會趕緊申請。

環保局表示，目前設籍登記竹市的電動機車大幅成長，從2015年922輛到今年2月已有1萬4719輛，占全市28萬輛機車的5.1%，占比為非六都排名第一、全台排名第4名。目前市轄共設置116處、146座的充電站及免費臨時充電服務，轄內87家機車排氣檢驗站可協助民眾「汰舊換購電動機車」補助申請，可洽環保局網站或電話：03-536-8920轉2014。

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