新北新莊55戶海砂屋鋼筋外露 市府補助鑑定、降同意門檻協助後重建啟程

新北市新莊區中港路的「中美公寓」發生裂縫漏水、梁柱破壞、鋼筋外露狀況，已被鑑定為海砂屋。（記者黃子暘攝）

2024/04/11 12:41

〔記者黃子暘／新北報導〕海砂屋影響居住安全，新北市新莊區中港路的「中美公寓」發生裂縫漏水、梁柱破壞、鋼筋外露狀況，新北市府全額補助鑑定後，去年3月確認是海砂屋，8月劃定為更新地區。新北市城鄉發展局長黃國峰指出，該案自本月初開始公開展覽程序，市府推動危險建物重建，全額補助海砂屋鑑定費用及降低同意比率門檻，加速重建進度，讓民眾住得更安心。

新北市都市更新處介紹，「中美公寓」是2幢的建築物，共計55戶，建築物表面裂縫漏水、室內梁柱破壞且鋼筋外露，在市府全額補助鑑定費用下，於去年3月鑑定為海砂屋並於8月劃定為更新地區；新北市住宅及都市更新中心協助社區組成管委會，完成海砂屋鑑定、自行招商後，本案於去年12月底順利完成事業與權利變換計畫報核。

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都更處指出，疑似海砂的建築物，社區同意比率達50%以上，並經房屋健檢或耐震能力初步評估評定有安全疑慮者，可透過「公寓大廈管理委員會」或「更新會」身份向市府申請海砂屋鑑定，鑑定結果如果屬於市府核准應拆除的重建海砂屋，住戶可向市府提議盡速劃定為更新地區，市府盼藉由降低同意比率門檻，讓住戶順利跨越都更第一步，讓重建之路更快速。

黃國峰指出，針對居住安全改善，市府在技術、資金都有提供相對應的輔導與補助措施，減輕住戶心理及財務負擔之餘，也攜手改善危險老舊居住環境，讓民眾住得安心。

新北市新莊區中港路的「中美公寓」發生裂縫漏水、梁柱破壞、鋼筋外露狀況，已被鑑定為海砂屋。圖為屋內狀況。（新北市都市更新處提供）

新北市新莊區中港路的「中美公寓」發生裂縫漏水、梁柱破壞、鋼筋外露狀況，已被鑑定為海砂屋。圖為更新完工模擬圖。（新北市都市更新處提供）

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