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花蓮強震》在地名產業者聯合行銷 捐出50％收入助災民

花蓮名產及伴手禮業者，聯合銷售的金額，一半將捐出救助災民。（讀者提供）

花蓮名產及伴手禮業者，聯合銷售的金額，一半將捐出救助災民。（讀者提供）

2024/04/11 12:14

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣內8家名產、伴手禮業者發起救助災民活動，自即日起至4月底止，聯手於行銷網站專區銷售花蓮的名產和伴手禮，50％收入扣除必須的費用後，將捐至衛生福利部的花蓮震災捐款專戶，希望社會各界共襄盛舉，為花蓮災民盡一分心力。

活動發起人郭毅山指出，雖然0403強震導致花蓮交通暫中斷，遊客銳減，受損的是熟悉的花蓮街道、大樓、店家，受災的是花蓮的鄉親、朋友；花蓮地區名產及伴手禮業者決定共體時艱，同時照顧受災民眾與公司員工生計，目前共有八個品牌的同業，決定同心齊力進行聯合行銷活動，自9日起至30日，聯合於網站百年傳奇的救災專區銷售，商品銷售金額50％扣除必要費用後，將捐給衛生福福利部的花蓮震災捐款專戶，以行動支持花蓮的災民。

郭毅山說，同業為了以昭公信，已委由花蓮地院公證人何叔儷進行公證，發起「你買100，我捐50」的活動，將消費金額的5成捐款為賑災經費，消費者的善心將落實於「一半救災、一半振興」，資助花蓮災後重建的同時，更可延續花蓮觀光產業的生機。

名產業者劉瑞祺說，看到同業發起這個活動相當感動，除了會參與外，也會號召更多的同業加入，以實際行動來幫助災民，也促進花蓮觀光產業的振興。

郭毅山表示，目前參與品牌有：百年傳奇、豐興餅舖、德利豆乾、花蓮縣餅、七星柴魚博物館、新味醬油、郭榮市及阿美麻糬等8家名產及伴手禮業者。

花蓮名產及伴手禮業者發起聯合行銷活動，透過公證以昭公信，以實際行動幫助災民。（讀者提供）

花蓮名產及伴手禮業者發起聯合行銷活動，透過公證以昭公信，以實際行動幫助災民。（讀者提供）

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