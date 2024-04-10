統神曾對G奶來賓稱「女兒不能用」 翁達瑞：文明進化的漏網魚！

有人還翻到過去統神在網路節目上對擁有G罩杯好身材的蘋蘋澎澎姊妹花稱「我是妳爸我一定住外面......女生又不能用」的片段，讓網友們怒轟噁心。（圖翻攝自Threads）

2024/04/10 23:38

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名實況主「亞洲統神」張嘉航因脫口稱藝人黃子佼的性醜聞「沒那麼嚴重」，引發網友撻伐，有人還翻到過去統神在自己主持的網路節目上對擁有G罩杯好身材的女來賓稱「我是妳爸我一定住外面......女生又不能用」的片段，讓網友們怒轟噁心。對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）痛批，「這個人是文明進化的漏網之魚！」

統神7日在直播聊到自己對於黃子佼性醜聞的看法，竟稱「沒那麼嚴重」，還說現在很多人「都在X未成年」、「出事了賠錢就對了」，甚至開玩笑說「我也想X未成年啊，怎麼樣？」引發輿論譁然。

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隨著統神的爭議發言持續發酵，有網友翻到統神過去在自己與好友「基隆東」主持的網路節目《遊戲大亂鬪》上對正妹來賓「蘋蘋澎澎」和雙胞胎妹妹「啊潔」說出飽含歧視和性騷言論。

網友分享的影片可以看到，統神對蘋蘋澎澎姊妹花表示：「妳們這樣子的話（指姊妹倆上圍豐滿），妳們爸爸應該很尷尬吧？......我是妳爸的話，我不會住家裡！整個家裡都是女生（兒），女兒又不能用，我一定住外面！」姊妹花聽到這番話露出尷尬神情，蘋蘋澎澎反問：「所以（你）對自己的女兒會用戀愛的心情去看？」統神想都不想就回「就......有可能啊！」蘋蘋澎澎疑問：「哪......哪裡有可能？」統神竟直接攤牌：「有可能會有反應！要講這麼明白嗎？」

一旁的基隆東聽到統神的荒謬發言也是露出不可置信的表情，更毫不留情當場批評統神：「如果你生女兒，看到女兒的裸體勃起，你真的是畜生！畜生中的畜生！」其他網友看到這段影片後紛紛怒轟，「真的是有夠噁」、「『用』這個字真的有夠難聽，超物化女性！到底要『用』什麼啊？」、「很明顯兩位女生聽到都很尷尬…...什麼事情都說是開玩笑，都說娛樂效果真的很無腦」、「低級當有趣」。

陳時奮今天也在臉書分享這段被網友翻出的影片表示，「我不認識別號『統神』的網紅，但看到他最近的網路發言，我忍不住要說，『這個人是文明進化的漏網之魚』！人類經過數十萬年的文明進化，對女兒有性慾的『畜生』早就應該絕種，理由就是達爾文的演化論。」

陳時奮接著說：「父女亂倫的後代就是近親繁殖，隱性的有害基因會變成顯性，最後出現『近交衰退』的結果，造成這類後代無法存活。經過優勝劣敗的篩選，對女兒會有性慾的基因不易傳承，最後這類男性都應該絕種。父女亂倫不見容於文明社會，背後有強大的生物理論基礎。問題是，生物演化常有例外，甚至出現基因突變，從生物學的角度看，父親不應對女兒有邪念，但人類的文明進化還是有漏網之魚。這位別號『統神』的網紅就是絕佳的實例！」

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