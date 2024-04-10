板橋自來水管線破管搶修1319戶停水 13處臨時供水站看這裡！

新北市長侯友宜到場視察板橋區館前西路及南雅南路一段路口發生自來水管破管。（新北市新聞局提供）

2024/04/10 19:41

〔記者翁聿煌／新北報導〕據台灣自來水公司表示，板橋區館前西路及南雅南路一段路口發生200mm PVCP材質自來水管破管，目前進行緊急搶修，將導致板橋區部分地區約1319戶（直供戶344戶）住戶停水，為降低民眾用水不便，台水公司設有13處臨時供水站供民眾取水，新北市政府水利局將督促台水公司儘速完工復水，停水期間民眾如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。

新北市水利局提醒民眾，於停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災。

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13處臨時供水站位置：

1.倉後街與福德街2巷底交叉口

2.館前西路150號前

3.館前西路與福德街口

4.館前西路128號與南門街89號交接口

5.倉後街3號-倉後街和府中路口

6.大東街與府中路口

7.北門街17號-板橋派出所

8.府中路30號板橋區公所旁

9.文化路一段32巷18號旁

10.南雅南路二段7巷口

11.南雅西路一段10巷15號

12.館前西路265巷口

13.光華街37巷及南雅西路2段110巷交接處。

免付費專線：1910，停水消息請上網查詢www.water.gov.tw，台水公司新聞稿資料詳洽：自來水公司第十二區管理處，聯絡電話：（02）2996-8961。

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