YouBike騎乘跨區桃竹 將不再收600元調度費

微笑單車公司公告桃園與新竹縣（市）跨區還車需要繳交600元調度費，遭議員鄭淑方批評非常不合理。（記者謝武雄攝）

2024/04/10 19:54

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員鄭淑方今在議會質詢時指出，TPASS行政院通勤月票去年7月上路，有民眾抱怨，從龜山騎YouBike到林口換車不要錢，從楊梅到鄰近的新竹縣湖口、新豐等地卻要收600元調度費非常不合理，對此，交通局長張新福表示，已與Youbike營運廠商微笑單車公司研議，桃園與新竹縣市之間的跨區使用即日起不收取調度費。

張新福表示，微笑單車公司的確有公告桃園與新竹縣（市）跨區還車需要繳交600元調度費，桃園、新北則未公告，已會同新竹縣（市）政府與微笑單車公司協調後，微笑單車公司同意不再收取桃園、新竹縣（市）調度費，至於之前若已收取調度費案件，可協調退費。

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鄭淑方表示，由於楊梅與新竹縣市相鄰接壤，生活圈相近，尤其是楊梅有自由學區，學生可以跨區至新竹就讀，也有不少居住楊梅的民眾在新竹工作，有許多人選擇用YouBike當作通勤工具，要收取600元調度費相當不合理。

鄭淑方說，TPASS行政院通勤月票，桃竹竹為799元，搭乘的運具包含台鐵、桃園機場捷運、公路及國道客運、市區公車及Youbike，也有民眾騎Youbike跨區搭公車，如果要繳600元調度費非常不合理，也讓TPASS德政大打折扣。

另議員王珮毓也提到，TPASS行政院通勤月票上路，包含新竹、苗栗、台中、台南、嘉義、高雄、屏東等縣市，針對YouBike2.0E電輔車都有提供騎乘補助，方便和TPASS系統接軌，反觀桃園市至今仍無補助，建議交通局著手研議電輔車的補助方式，提高電輔車的使用誘因。

張新福表示，YouBike電輔車目前費率為前2小時每30分鐘20元，經調查2月騎乘情形，其周轉率平均為6.5轉，在不補助的情形下，其周轉率已高於一般2.0車型的平均5.7轉，表示該費率尚為民眾可接受，故目前暫不考慮補助，未來將視今年所有場站升級以及1490輛電輔車投入後，再依民眾實際使用數據評估補助之必要性。

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