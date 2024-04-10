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望穿秋水！台中海洋生態館命運多舛 開幕之日未定

台中海洋生態館主體建築早已完工，卻未能營運。（記者張軒哲攝）

台中海洋生態館主體建築早已完工，卻未能營運。（記者張軒哲攝）

2024/04/10 18:13

〔記者張軒哲／台中報導〕頗受親子期待的台中海洋生態館開幕之日遙遙無期，日前清明連假，不少到高美濕地與梧棲漁港的遊客敲碗新景點，期待海生館早日開幕，才能串聯港區觀光景點，更質疑館舍建築淪為蚊子館。市府今日表示，因為仍須待廠商驗收完畢，恐暫無法預估開幕時間，會盡速處理，盼早日開幕。

台中海洋生態館從規畫至今歷經3任市長，斥資8.2億元打造，主建築工程於2019年3月完工。館名由企鵝轉為白海豚館，接著由前市長林佳龍規劃水母等海洋生物，由於基本營運設施興建工程流標6次，至現任市長盧秀燕第2任期，還無法正式營運，飽受外界質疑，去年因工程進度嚴重落後，追加預算等因素，遭審計部核轉監察院調查，台中市府去年9月指出，預計今年底營運，但有民眾坦言高美濕地遊客漸少，期待海生館開幕，但館舍完工多年飽受風吹日曬，有如蚊子館，也質疑年底能否順利營運。

台中市議長張清照表示，當初努力爭取「海洋生態館」設址海線，這幾年來一直緊盯進度，他也非常心急；日前還特別請市府來說明，了解基本營運設施工程與OT廠商裝修進度。據市府表示，正全力趕工中，期望今年底能試營運，在明年農曆年正式營運。副議長顏莉敏說，海生館興建歷時多年，希望如期營運，先前因大環境影響導致工程延宕，應在復甦後積極推動工程進度符合預定期程。

市議員王立任說，海生館工程嚴重落後，民眾原本滿懷期待但一再落空，甚至接獲原本招募的員工因等不到開幕而不知何去何從，議員一再質詢並要求落實工程進度，觀旅局應負起責任。

市議員楊典忠表示，台中海生館是盧市長5年前上任之初，第一個簽約重大促參投資案，每年市長施政報告都說年底會開幕，但是完工日期卻一延再延，連民眾看到外牆生鏽都懷疑還要開幕嗎？由於完工後點交給營運廠商，依合約需一年內開幕營運，所以「點交完成日期」比較能夠確實推算開幕日期，否則以訛傳訛對市府威信傷害很大；市議員陳廷秀表示，海生館目前剩下內部建置的部分，預估明年初會開始營運。

觀旅局指出，海生館未來展示的空間規畫包含大洋缸展示區、水母展示區、河口溼地生態展示區、大甲溪流域區、特展區等，生物包含鯊魚、魟魚、珊瑚礁魚類、水母等，海洋館基礎營運設施工程已於今年3月底完工，正辦理驗收程序，去年已同步進行展示裝修工程，將加速辦理營運準備作業。

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