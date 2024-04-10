新北「技職學習歷程3^+plus系統」辦比賽 雙姝獲特優

新北市教育局推出「技職學習歷程3^+plus系統暨Gains競賽頒獎活動」，樟樹國際實中高三學生沈玟廷（右）、復興商工高三學生高婧家（左）獲得特優。（記者黃子暘攝）

2024/04/10 16:13

〔記者黃子暘／新北報導〕學習歷程檔案在111學年度納入四技二專招生入學甄試評選標準，新北市教育局推出「技職學習歷程3^+plus系統暨Gains競賽頒獎活動」，與科技大學等單位合作辦理市級學習歷程競賽，也提供學習歷程健檢、模擬面試及進路指導；今（10）日辦理頒獎活動，教育局長張明文指出，希望藉由競賽幫助孩子系統性地整理學習歷程。

張明文指出，技職學習歷程3^+plus系統包括「解析技職升學進路指南」、「攜手科大學習歷程健檢」與「首創市級學習歷程競賽」，教育局與招生專業化辦公室、技專校院招生策略委員會、科技大學合作，為技高學生舉辦學習歷程競賽；「Gains競賽」則是對157件各校優秀作品嚴格篩選，45件作品進入決賽，最終2件獲特優，3件優等，5件甲等。

請繼續往下閱讀...

特優得主、樟樹國際實中高三學生沈玟廷指出，這是她第三次參加這項比賽，高一參賽時也曾獲得優勝，這次參賽作品是「影視設計實習」，很感謝指導老師李靜宣的協助；因為學習歷程檔案強調個人化，因此在發表上她著重闡述個人碰到的問題、解決方式與製作心得。

特優得主、復興商工高三學生高婧家表示，這是她首度參賽，作品是「水墨創作」，多數人乍聽之下，可能認為水墨較為傳統、守舊古板，感謝復興商工老師鼓勵她和學校同學把傳統直式水墨改成橫式，或撇除傳統卷軸形式做成框裱呈現，也感謝指導老師帶領她創作、認識新事物。

教育局補充，新北市以4年8億元經費推動技職教育創新和發展，志在培養學生的實用技能和創新思維，為職涯打下堅實基礎。

新北市教育局推出「技職學習歷程3^+plus系統暨Gains競賽頒獎活動」，樟樹國際實中高三學生沈玟廷（右）、復興商工高三學生高婧家（中）獲得特優。（記者黃子暘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法