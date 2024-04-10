南投中興交流道新訂都市計畫首場地方說明會 關心民眾擠爆會場
〔記者佟振國／南投報導〕有鑑於南投縣包括南投市、草屯鎮都市計畫區發展近趨飽和，縣府計劃開發介於南投、中興、草屯等3大都計區的國道3號中興交流道附近、面積逾700公頃非都市土地，透過公共建設等措施改善居住品質及帶動工、商發展，今於中興新村首辦「中興交流道新訂都市計畫案」座談會，事關未來土地開發利用權益，關心民眾也擠爆會場。
「中興交流道新訂都市計畫案」坐落於南投縣西北側、貓羅溪東側、國道3號中興交流道附近，就在中興新村（含南內轆地區）、草屯、南投（含南崗地區）等3處都市計畫間的非都市土地，陸域、水域面積合計廣達726公頃，行政區涵蓋南投市、草屯鎮等16里。
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縣府建設處表示，屬大南投生活圈的南投、草屯、中興新村，總人口約達20萬人，佔全縣的40%，考量原有都市計畫區發展逾70%接近飽和，且因應中興大學南投設校、中科中興園區等重大建設陸續動工，該新訂都市計畫不僅具備縫合整併舊有都市計畫區功能，附近交通區位便利，更具備發展潛力，將營造低污染高效能的產業，與中部其他縣市產業鏈分工互助發展，成為產業創新研發的支援基地。
為讓民眾了解新訂都計案，縣府建設處特別今、明2天舉行4場座談會，今天首場於營北里集會即擠滿關切民眾到場了解。
多數出席民代、居民建議縣府應妥善解決新訂都市計畫區內的貓羅溪、樟平溪沿岸及老舊聚落低窪易淹水問題，以及拓寬、打通多條道路，解決交通瓶頸，更多民眾關切未來都市計畫區土地分區使用及土地開發利用，帶動工、商發展，增加在地就業機會與減少人口外流，都需要縣府提出詳細說明。
縣府建設處表示，去年及今年展開先期規劃研究，已完成數值地形測量等作業，能更精準了解新訂都計區內的地形、地勢狀況，針對易淹水區進行相關改善規劃，也會透過補充及增設多項公共設施，改善舊聚落的生活機能與品質。
建設處指出，4場民眾座談會後持續公告徵求民眾意見，待新訂都市計畫書圖草案出爐，也會舉行公開展覽與說明會，透過民眾參與機制表達意見與凝聚共識，之後送南投縣、內政部都市計畫委員會審議，辦理區段徵收說明會，最後核定公告發布實施。