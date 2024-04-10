南投中興交流道新訂都市計畫首場地方說明會 關心民眾擠爆會場

南投縣政府新訂中興交流道附近地區都市計畫案，涵蓋南投市、草屯鎮16個里，面積達762公頃。（記者佟振國翻攝）

2024/04/10 14:33

〔記者佟振國／南投報導〕有鑑於南投縣包括南投市、草屯鎮都市計畫區發展近趨飽和，縣府計劃開發介於南投、中興、草屯等3大都計區的國道3號中興交流道附近、面積逾700公頃非都市土地，透過公共建設等措施改善居住品質及帶動工、商發展，今於中興新村首辦「中興交流道新訂都市計畫案」座談會，事關未來土地開發利用權益，關心民眾也擠爆會場。

「中興交流道新訂都市計畫案」坐落於南投縣西北側、貓羅溪東側、國道3號中興交流道附近，就在中興新村（含南內轆地區）、草屯、南投（含南崗地區）等3處都市計畫間的非都市土地，陸域、水域面積合計廣達726公頃，行政區涵蓋南投市、草屯鎮等16里。

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縣府建設處表示，屬大南投生活圈的南投、草屯、中興新村，總人口約達20萬人，佔全縣的40%，考量原有都市計畫區發展逾70%接近飽和，且因應中興大學南投設校、中科中興園區等重大建設陸續動工，該新訂都市計畫不僅具備縫合整併舊有都市計畫區功能，附近交通區位便利，更具備發展潛力，將營造低污染高效能的產業，與中部其他縣市產業鏈分工互助發展，成為產業創新研發的支援基地。

為讓民眾了解新訂都計案，縣府建設處特別今、明2天舉行4場座談會，今天首場於營北里集會即擠滿關切民眾到場了解。

多數出席民代、居民建議縣府應妥善解決新訂都市計畫區內的貓羅溪、樟平溪沿岸及老舊聚落低窪易淹水問題，以及拓寬、打通多條道路，解決交通瓶頸，更多民眾關切未來都市計畫區土地分區使用及土地開發利用，帶動工、商發展，增加在地就業機會與減少人口外流，都需要縣府提出詳細說明。

縣府建設處表示，去年及今年展開先期規劃研究，已完成數值地形測量等作業，能更精準了解新訂都計區內的地形、地勢狀況，針對易淹水區進行相關改善規劃，也會透過補充及增設多項公共設施，改善舊聚落的生活機能與品質。

建設處指出，4場民眾座談會後持續公告徵求民眾意見，待新訂都市計畫書圖草案出爐，也會舉行公開展覽與說明會，透過民眾參與機制表達意見與凝聚共識，之後送南投縣、內政部都市計畫委員會審議，辦理區段徵收說明會，最後核定公告發布實施。

中興交流道附近地區新訂都市計畫案，周邊有國道3號等重要道路，交通十分便利。（記者佟振國攝）

與會民眾關心新訂都市計畫區圖示，了解未來自有住宅、土地可能面臨的影響。（記者佟振國攝）

南投縣政府建設處今於中興新村營北里舉辦舉辦首場新訂都市計畫區案座談會，關心民眾擠爆會場。（記者佟振國攝）

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