搶攻越南旅客市場 台中迎接峴港踩線團

台中市觀旅局喜迎越南旅行業踩線團。（觀旅局提供）

2024/04/10 12:41

〔記者歐素美／台中報導〕星宇航空由台中直飛越南峴港的航線4月2日正式啟航，為提高雙邊互訪人數、保持航線營運穩定，台中市觀光旅遊局與星宇航空昨攜手接待越南峴港共10家旅行社踩線。台中市觀旅局特別包裝獎勵旅遊，讓越南旅行業者在短時間內體驗台中多元的飯店類型、購物商場、山城賞花及海景夕陽，提升越南入境台中的旅客人次。

觀旅局長陳美秀表示，台中飛航越南的定期航線，除了星宇航空開航峴港每週3班外，華信航空、越捷航空每週往返胡志明市10班、往返河內3班，大幅提升交通便利性，使越南成為台中市發展國際觀光的重要市場之一。除了看準越南中產消費力、出國風潮外，也鼓勵台商中進中出獎勵旅遊，除了高美濕地、逢甲夜市是越南旅行社指名造訪外，也安排了麗寶樂園渡假區、中社觀光花市及后里馬場等必玩景點。

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觀旅局表示，這次踩線團住宿台中知名國際級商務飯店永豐棧酒店，昨晚並辦理接待晚宴，今天則安排參觀麗寶樂園渡假區，讓越南業者親自體驗食、宿、遊、購一站式滿足的多元遊憩服務，同時串聯周邊景點如中社觀光花市賞百合花海、后里馬場觀賞「美洲瘋馬夢想大馬戲」。

觀旅局指出，後疫情時代國際旅客入境市場復甦，去年已參加越南胡志明旅展，赴越南參加交通部觀光署主辦「台越觀光合作會議及觀光推廣活動」辦理海外推廣，佈局疫後市場。今年也規劃號召台中市及中台灣觀光旅遊業者前往越南胡志明市辦理觀光推廣活動；此外，2024台越觀光合作會議也將在台中舉行，未來將持續密切的與越南交流，提升台中市國際曝光度及城市觀光形象，吸引國際觀光客到訪台中。

觀旅局副局長陳育正致贈禮物給越南業者代表。（觀旅局提供）

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