武漢肺炎》越南峴港疫情延燒 已有4座工廠出現病例

越南「峴港」疫情中有4名感染者分別在不同的工廠工作，且分散在不同的工業園區內，圖中人物非當事人。（路透）

2020-08-03 14:57:47

〔即時新聞／綜合報導〕越南近期爆發新一波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，越南中部城市「峴港」約1週前出現本土病例，隨後這波疫情逐漸蔓延開來，今天當地媒體報導，在這波疫情中，目前已知有4名確診患者分別在不同的工廠工作，而這4座工廠共有逾3700名員工。

據《路透》報導，當地媒體指出，這4座工廠分散在越南主要城市不同的工業園區中，所有園區相加有近7萬7000名員工，當地媒體報導的4名工廠確診員工，僅有1例尚未被納入官方採計之內，越南過去7天以來，為追縱疫情發展，已處理超過5萬2000人次的武漢檢測。

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《路透》指出，除了工廠的病例令人擔憂，越南今天又新增1例武漢肺炎確診，仍與峴港有關，而官方迄今無法釐清峴港疫情爆發源頭，僅確定第1例在7月25日通報，目前至少已蔓延至10個地方，包含河內及胡志明市在內，自這波疫情爆發至今，越南新增174人感染武漢肺炎，造成6人死亡，全國累計武漢肺炎確診病例為621例。

《路透》提及，越南政府1日表示，計畫將對峴港約110萬居民實施篩檢，作為防疫措施的一部份，而越南當局也在疫情傳出後馬上封鎖峴港，關閉娛樂場所，同時禁止人員進出，除此之外，當局指出，峴港疫情的病毒傳染力比先前的更強，估計每個感染者可以傳染5到6人，而此前僅為1.8至2.2人。

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